Liga de Quito vs. Orense, LigaPro 2025, tabla de posiciones, hexagonal final, Liga de Quito, LDU
Liga de Quito retomó la LigaPro 2025 con una contundente victoria sobre Orense.API

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Liga de Quito | LigaPro 2025

Liga de Quito se impuso 4-0 a Orense en el cierre de la cuarta fecha del hexagonal final y ascendió en la tabla de posiciones

En el cierre de la cuarta fecha del primer hexagonal de la LigaPro 2025, Liga de Quito recibió a Orense, la noche del martes 4 de noviembre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los albos llegaron con la misión de conseguir una victoria para dejar atrás la eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores, y así recuperar el segundo lugar de la fase final del campeonato ecuatoriano de futbol.

Los universitarios salieron con todo en busca de abrir rápido el marcador lo que lo lograron al minuto 32 con una rápida acción de Carlos Gruezo, quien tras ingresar al área visitante, dio un pase cruzado que fue aprovechado por Leonel Quiñónez para poner en ventaja a la U (32').

Antes del cierre del primer tiempo, los albos dieron el segundo golpe. Un centro de José Quntero fue controlado por Gabriel Villamil, que con un remate cruzado derrotó al arquero Rolando Silva para alegría de los hinchas locales (42').

En la etapa complementaria, Liga de Quito dio forma a la goleada. Un centro de Josué Cuero hacia Michael Estrada fue desviado por el zaguero Gabriel Achilier, con mala suerte porque el balón ingresó al arco del Bananerito.

La fiesta de los universitarios se completó por parte de Jeison Medina, quien aprovechó un preciso pase de Fernando Cornejo para dominar el balón y dejar en el camino al arquero Silva para marcar la cuarta conquista de los azucenas.

Con la victoria, Liga de Quito llegó a las 58 unidades, igualando el puntaje de Barcelona SC, al que desbancó del segundo lugar al tener una mejor diferencia de goles. Esta casilla entrega boleto directo a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026.

Así quedó la tabla de posiciones

