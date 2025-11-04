El récord que Independiente del Valle tiene en la mira: Esta es su racha histórica

Los rayados nuevamente trascienden en la LigaPro y los números lo ponen en el top de los más exitosos partido a partido

Independiente del Valle (IDV) no solo tiene el título de esta campaña en la Serie A ecuatoriana en la mira, sino que también está luchando por inscribir su nombre en las páginas doradas de la historia del fútbol nacional. Sus números son superlativos en esta temporada.

Tras su reciente victoria (3-1) ante Libertad FC, el equipo negriazul ha alcanzado la impresionante cifra de 22 partidos consecutivos sin conocer la derrota en la LigaPro 2025. Este registro de imbatibilidad, cimentado bajo la dirección del técnico español Javier Rabanal, no es menor.

Hoy IDV sostiene la tercera mejor racha de todos los tiempos en el balompié local. Con 22 encuentros invicto, los rayados iguala a dos equipos en la histórica marca del campeonato ecuatoriano. Este hito es compartido hasta ahora por:

Aucas (2022): Bajo el mando de César Farías.

El Nacional (1990): Dirigido por Carlos Sevilla.

La campaña de los del Valle se destaca por una notable efectividad y una solidez defensiva que los mantiene como líderes absolutos del torneo. Ahora, el enfoque del equipo de Rabanal se centra en superar a sus antecesores.

Rachas que tiene que superar Independiente del Valle en la historia del torneo

El próximo objetivo es dejar atrás la marca del Delfín de Guillermo Sanguinetti, que acumuló 23 partidos sin perder entre 2016 y 2017. Sin embargo, la meta final es el récord absoluto, un registro que ha permanecido intocable durante más de tres décadas: los 26 partidos invictos que logró El Nacional en 1990.

Con un segundo título de Serie A a su alcance y un registro histórico en juego, Independiente del Valle atraviesa uno de los mejores momentos de su prolífica historia en el ámbito local.

🏁 LIB 1-3 IDV (F): falta muy poco para que @IDV_EC sume su segundo título en la Serie A de 🇪🇨, a la vez compite por lograr un #RecordHistorico, con este partido suma 22 sin perder en la @LigaEcuabetec 2025, e iguala la tercera mejor marca de todos los tiempos en esta… pic.twitter.com/4xWnJriMqY — mifutbolecuador (@mifutbolecuador) November 4, 2025

