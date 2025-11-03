Expreso
Novak Djokovic
Djokovic, actual # 5 del mundo, en una de sus últimas presentaciones antes del Finals ATP.EFE

ATP 250 de Atenas: Djokovic debutará ante Tabilo, su bestia negra

El tenista chileno ha enfrentado dos veces al serbio y las dos veces le ganó

El chileno Alejandro Tabilo logró este lunes 3 de noviembre ante el australiano Adam Walton una trabajada victoria, sellada en tres horas y seis minutos, por 7-6 (7), 6-7 (8) y 7-5, para convertirse así en el primer rival en el torneo ATP 250 de Atenas, del serbio Novak Djokovic, al que ha ganado en las dos ocasiones.

De acuerdo con el cronograma el duelo sudamericano #82 del mundo y el # 5 del mundo está previsto para las 11:00 de Ecuador.

Para llegar al cotejo de segunda ronda, Tabilo no se hundió a pesar de desperdiciar un punto de partido en el segundo set y resistió cuando su rival tuvo la victoria en la mano, con 5-4 y saque en el tercero y definitivo.

El chileno ganó tres juegos seguidos y selló la victoria, la primera desde que en el 'challenger' de Olbia, en Italia, el 16 de octubre pasado, cuando se impuso al estonio Daniil Glinka. En un torneo ATP su último triunfo fue ante el estadounidense Macos Giron en el Masters 1.000 de Shanghái hace justo un mes.

Rompió su mala racha el jugador sudamericano que acumulaba tres derrotas seguidas en sus partidos recientes, contra Pablo Carreño, el kazajo Alexander Bublik, en Viena, y contra el luxemburgués Chris Rodesch en el 'challenger' de Bratislava.

Tabilo lleva las de ganar ante Djokovic

Tabilo volverá a encontrarse en segunda ronda con Novak Djokovic, al que ha ganado en las dos ocasiones en las que han jugado. Ambas sobre tierra. La primera, en el Masters 1.000 de Roma, en 2024 y la más reciente en el Masters 1.000 de Montecarlo este año.

Es la vuelta a la competición de Djokovic, con la mirada puesta en las Finales ATP de Turín, dentro de dos semanas. El ganador de veinticuatro Grand Slam no juega un partido desde que perdió en semifinales del Masters 1.000 de Shanghai ante el monegasco Valentin Vacherot el pasado 28 de septiembre.

