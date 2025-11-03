NBA: Thunder siguen imparables y ya son los únicos que quedan invictos

Los Oklahoma City Thunder (OKC) igualaron su arranque del año pasado en la NBA, al sumar su séptima victoria de siete partidos jugados, tras un monólogo frente a los New Orleans Pelicans (137-106), una vez tiendo a Shai Gilgeous Alexander como figura.

OKC, vigente campeón de la NBA, no dio opción a los Pelicans en el Paycom Center y los arrolló liderado por un Gilgeous Alexander de 30 puntos tras lanzar con un 56 % de acierto en tiros de campo a nivel grupal.

Fue una incuestionable prueba de fuerza de los Thunder, una de las tres franquicias de la NBA que seguían invictas, junto a los San Antonio Spurs y los Chicago Bulls que sin embargo la perdieron.

El resultado se da, pese que el equipo de Mark Daigneault no pudo contar con Jalen Williams, quien sigue sin debutar en esta campaña; Chet Holmgren, baja por tercer encuentro consecutivo, ni Luguentz Dort. Tampoco estuvo Nikola Topic, diagnosticado con un cáncer testicular por el que se está sometiendo a tratamiento.

El pívot Isaiah Hartenstein brilló con un doble doble de catorce puntos, catorce rebotes y ocho asistencias, Aaron Wiggins firmó quince puntos (3 triples) y Jaylin Williams selló doce, con cuatro triples.

