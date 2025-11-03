Expreso
Byron Rodríguez
Byron Rodríguez, junto a su guía Jefferson Lliguin, fueron oro en los 1.500 m planos.Cortesía

Juegos Parapanamericanos Juveniles: Ecuador suma oro y plata en el debut

La delegación ecuatoriana empezó la disputa en Chile y tuvo a Byron Rodríguez e Iván Padilla como figuras

Casi a la par de la finalización del Sudamericano Sub-20 de Atletismo en Lima (Perú), Ecuador inició la disputa de otra cita deportiva importante: los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, donde este lunes 3 de noviembre ya comenzó la obtención de medallas nacionales.

Bryan Rodríguez, deportista con discapacidad visual, junto a su guía Jefferson Lliguin, fueron los encargados de conseguir el primer oro del equipo nacional al alcanzar el primer lugar en la prueba de los 1.500 metros planos T11, tras registrar un tiempo de: 4:35.66 min.

El segundo podio de Ecuador en la jornada inicial estuvo a cargo del paratleta con discapacidad visual, Iván Padilla, quien se adjudicó medalla de plata en los 100 m. planos T13.

De acuerdo con el Comité Paralímpico Ecuatoriano, el equipo nacional dice presente con 25 representantes en tres disciplinas deportivas, siendo el equipo de atletismo el más numeroso.

Según el calendario de los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile se disputarán hasta el 9 de noviembre, con la participación de 1.000 deportistas representantes de un total de 30 países de todo el continente, quienes competirán en 14 disciplinas.

Las edades de seleccionados fluctúa entre 14 y 21 años, con tipos de discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva y parálisis cerebral.  

