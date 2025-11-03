¿Nuevo delantero para la selección de Ecuador? Beccacece habla de Jeremy Arévalo

El seleccionador de la Tri reconoció seguir de cerca al delantero del Racing de Santander, que brilla en el fútbol español

Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, aseguró que Canadá será un rival “extremadamente exigente” en el amistoso que se disputará el 12 de noviembre en Toronto, dentro del calendario de preparación hacia el Mundial de 2026. El técnico argentino destacó la intensidad del combinado norteamericano y anticipó que la Tricolor no puede repetir los errores cometidos ante Estados Unidos y México.

(Lea también: Ismael Rescalvo toma "malas decisiones" y exfiguras de Barcelona SC lo hacen saber)

“Canadá es una selección extremadamente exigente, que nos llevará al máximo de nuestras posibilidades”, afirmó Beccacece en rueda de prensa. “Tienen jugadores con gran velocidad, potencia y capacidad para atacar tanto por los costados como por el centro”, añadió.

El estratega resaltó que su rival trabaja con orden y disciplina táctica, lo que obligará a Ecuador a mantener la concentración durante los 90 minutos.

Beccacece y su visión sobre Jeremy Arévalo

Jeremy Arévalo es una de las figuras de la segunda división española con su club, el Real Oviedo. Cortesía

Consultado sobre Jeremy Arévalo, goleador hispano-ecuatoriano del Racing de Santander y figura de la Segunda División española, Beccacece aseguró que lo conoce “muy bien”. “Es un jugador con una técnica muy buena, viene marcando goles importantes en una liga exigente y lo estamos siguiendo muy de cerca”, afirmó.

La Bóveda: colección en Guayaquil que une a Spencer, Pelé, Maradona y Messi Leer más

El técnico pidió cautela al entorno y a la afición sobre el joven atacante. “Hay que dejarlo que lleve su proceso en forma natural para no generarle una sobrecarga, porque representar a una selección significa estar en los ojos de todos”, explicó.

No obstante, destacó que Arévalo “ya está acostumbrado a jugar con presión” en su club, lo que considera una ventaja para su desarrollo profesional.

RELACIONADAS Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

¿Convocará Beccacece a Arévalo para la Tri?

Beccacece no confirmó ni descartó la presencia del goleador en la lista para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda, pero adelantó que “habrá dos, tres o cuatro jugadores que no estuvieron antes”. Esa frase reavivó las expectativas de los hinchas sobre una posible primera convocatoria del joven delantero.

Beccacece sobre Jeremy Arévalo pic.twitter.com/AwmLRfk0e2 — Cantabronazo 🇵🇱💢🇳🇬 (@cantabronazo) November 3, 2025

La Tri busca mantener su ritmo mundialista

Con Ecuador ya clasificado al Mundial de 2026, el técnico remarcó que cada amistoso será clave para sostener el nivel competitivo del grupo. Beccacece y su cuerpo técnico viajarán a Toronto el próximo viernes para reunirse con los jugadores y preparar el duelo frente a una selección canadiense “muy intensa, exigente y físicamente poderosa”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!