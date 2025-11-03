Ismael Rescalvo toma "malas decisiones" y exfiguras de Barcelona SC lo hacen saber

El DT recibe críticas tras el 1-1 ante Católica. Se cuestiona el no ingreso de Souza ni Parrales

Rescalvo ha logrado apenas el 33,3 por ciento de puntos con Barcelona en el hexagonal final.

Los “errores en convocatoria y cambios malogrados” del técnico Ismael Rescalvo hicieron que Barcelona dejara escapar el triunfo ante Universidad Católica (1-1), señalaron exjugadores del Ídolo.

Para Geovanny ‘la Cuchara’ Caicedo, exdefensa amarillo entre 2003 y 2006, Rescalvo “cavó su tumba” al no saber cerrar el encuentro del pasado domingo en Chillo Jijón. Este empate avivó la pugna con Liga de Quito por el segundo lugar del hexagonal final, que otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

(Le puede interesar: De ilusión a pesadilla: Emelec cae ante Macará y desaprovecha ser líder del hexagonal)

“Rescalvo no está para dirigir un equipo importante como Barcelona. Siempre se termina equivocando”, afirmó Caicedo.

Los rostros de los futbolistas del Ídolo y su malestar tras empatar 1-1 ante Universidad Católica. GUSTAVO GUAMAN

El exjugador cuestionó las decisiones del entrenador español, entre ellas “dejar fuera de la convocatoria a Brian Oyola”. También criticó que no diera minutos al volante Leonai Souza ni al delantero Miguel Parrales “para sostener el marcador de 1-0” a favor.

Falta de equilibrio en el mediocampo

A la postura de Caicedo se sumó el exvolante Ángel Escobar: “A Barcelona le hacía falta ese mediocampista que corte el juego, que marque al rival, que organice al equipo, y ese jugador era Leonai Souza, quien lastimosamente no fue tomado en cuenta por Rescalvo”.

En esa misma línea, Janio Pinto, exdelantero y campeón nacional en 1989, resaltó que por “los errores de convocatorias y de cambios, Barcelona perdió la oportunidad de llevarse tres puntos” que lo habrían fortalecido en su lucha por evitar disputar una fase previa del torneo Conmebol.

Raúl Avilés junto a Janio Pinto (c), fueron jugadores de Barcelona SC. Cortesía

Pinto criticó, además, el ingreso de Felipe Caicedo, asegurando que, a sus 37 años, el atacante “ha perdido capacidad física debido a su inactividad en las últimas temporadas”.

En ese sentido, lamentó la ausencia de Parrales: “Es un chico que ha demostrado ser goleador. Es cierto que jugar en Barcelona no es fácil, pero podría aportar mucho más que Felipao”.

La Bóveda: colección en Guayaquil que une a Spencer, Pelé, Maradona y Messi Leer más

Sobre la campaña del año del centenario, Pinto manifestó que el rendimiento en la cancha refleja los problemas institucionales: “Es un año de muchas irregularidades, de cambios de entrenadores, de problemas financieros (la plantilla no entrenó el jueves 30 de octubre por falta de pagos) que acarrea la poca producción. Si el ambiente es negativo, el equipo dentro del campo lo acabará sintiendo”.

Orense: próximo desafío del Barcelona SC

Tras su jornada de descanso, Barcelona retomará los entrenamientos con miras al duelo ante Orense. El compromiso se disputará el domingo 9 de noviembre en Machala, correspondiente a la última fecha del torneo nacional antes de la paralización por la fecha FIFA.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!