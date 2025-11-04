Cristiano Ronaldo y su retiro del fútbol: ¿qué dijo CR7 sobre su futuro?

Cristiano Ronaldo, de 40 años, habló sobre el tiempo que seguirá en las cancha y las comparaciones con Leo Messi

El final de una era en el fútbol mundial parece estar cada vez más cerca. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ha dejado entrever que su retiro profesional podría producirse “pronto”.

En una conversación con el periodista británico Piers Morgan, el delantero portugués habló con una sinceridad poco habitual sobre el momento en que colgará los botines, sus emociones ante ese paso inevitable y los proyectos que lo esperan fuera de las canchas.

A sus 40 años, Cristiano continúa activo en el Al Nassr de Arabia Saudita y sigue demostrando un nivel competitivo notable, pero reconoce que la despedida se acerca. “Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero, una persona abierta”, confesó el astro portugués.

El jugador admitió que lleva mucho tiempo preparándose para ese momento, una decisión que no quiere tomar de manera improvisada. “He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”, aseguró. Su frase refleja una mentalidad disciplinada y premeditada, muy en línea con la filosofía que lo convirtió en uno de los futbolistas más exitosos de la historia.

Cristiano también reflexionó sobre la dificultad de llenar el vacío emocional que dejará la competencia. “Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado”, reconoció.

Para el portugués, el fútbol ha sido más que una profesión: ha sido su motor vital. Por eso, aunque asegura estar listo para el cambio, admite que ningún proyecto podrá reemplazar esa sensación única de jugar y ganar.

Sin embargo, también mira con ilusión el tiempo que podrá dedicar a sí mismo y a los suyos. “Voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y a quien empiezo a echar de menos cuando viajo”, añadió con tono nostálgico.

“¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo”

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron una época en el fútbol mundial. ARCHIVO / EXPRESO

En la entrevista, Piers Morgan no evitó tocar uno de los temas más recurrentes en la carrera del luso: su eterna comparación con Lionel Messi. “Dicen que él es mejor que tú, ¿qué opinas?”, le preguntó. Cristiano, fiel a su estilo competitivo, respondió con firmeza: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

La motivación de Cristiano Jr.

Cristiano Jr sigue los pasos de su padre en la selección portuguesa. ARCHIVO / EXPRESO

Otro de los grandes incentivos para el futuro de Cristiano es seguir la carrera de su hijo mayor, Cristiano Jr., quien ya comienza a destacar en las categorías juveniles de Portugal. El joven acaba de ganar la Copa de Federaciones sub-16, y su padre quiere acompañarlo de cerca en esta nueva etapa.

“Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente”, explicó. Estas palabras reflejan el deseo del portugués de volcar su experiencia y valores en la formación de sus hijos, una faceta que, según él mismo reconoce, le resultará tan exigente como apasionante.

