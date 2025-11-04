Hora y dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Orense por el hexagonal de la LigaPro 2025

Liga de Quito cierra la cuarta fecha recibiendo a Orense en busca de un triunfo para escalar al segundo lugar del hexagonal

Liga de Quito retoma la acción en el primer hexagonal final de la LigaPro 2025 este martes 4 de noviembre recibiendo a Orense, a partir de las 19:00 (de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Tras la dura eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores 2025, los albos ahora apuntan a sumar un triunfo en casa para recuperar el segundo lugar que da clasificación directa a la fase de grupo del torneo continental de 2026.

Liga de Quito está en el tercer puesto, con 55 puntos, pero con dos partidos menos que Barcelona SC, que actualmente se ubica en la segunda casilla con 58 unidades. Una victoria de la U lo dejaría como nuevo escolta del líder, por tener mejor diferencia de goles.

El técnico Tiago Nunes apostará por un equipo con vocación ofensiva con Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina en busca de sumar el segundo triunfo en la Casa Blanca en el hexagonal final.

Para Orense, impulsado por la victoria ante Universidad Católica en la fecha anterior, será a todo o nada, pues una derrota lo dejaría sin opción para pelear por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que está último de la tabla de posiciones, con 50 puntos.

El técnico Raíl Antuña apunta a dar la sorpresa en el estadio Rodrigo Paz de la mano de jugadores de experiencia como Gabriel Achilier, Pedro Pablo Velasco, Diego Armas y Ángel Mena, y con el goleador Bruno Caicedo en la ofensiva.

Datos claves del partido

Fecha: Martes 4 de noviembre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

