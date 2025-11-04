Liverpool vs Real Madrid EN VIVO: Canales dónde ver y alineaciones | Champions League

Ingleses reciben hoy a los españoles en Anfield por la fecha 4 de la Liga de Campeones de la UEFA. Conoce aquí los detalles

Liverpool ganó la última vez (2-0) que se enfrentó a Real Madrid. Fue en la temporada 2024.

El Real Madrid continúa su ambiciosa travesía hacia la ansiada corona de la UEFA Champions League, y este martes 4 de noviembre (a las 15:00 de Ecuador) se encontrará con un obstáculo de peso: el Liverpool en el mítico Anfield Road.

Los de la capital española llegan en un estado de forma inmejorable, impulsados por recientes victorias de peso ante el FC Barcelona y la goleada al Valencia. La moral está por las nubes, y gran parte de esa inercia positiva se debe al momento estelar de su máxima figura, Kylian Mbappé, actualmente uno de los atacantes más encendidos del continente.

La situación es radicalmente distinta en el bando "Red". El Liverpool atraviesa un periodo de fragilidad, habiendo roto una dolorosa racha de cuatro derrotas consecutivas gracias a un reciente triunfo sobre el Aston Villa. Pese a esta bocanada de aire fresco, el rendimiento del equipo de Merseyside está muy por debajo de las expectativas, especialmente tras la enorme inversión realizada durante el verano en la adquisición de nuevos jugadores.

Kylian Mbappé es la referencia en ataque de Real Madrid para visitar a Liverpool. cortesia

En la tabla de posiciones tras tres jornadas disputadas, el Real Madrid luce un "paso perfecto" con nueve puntos, compartiendo la cima con otros colosos como Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Internazionale y Arsenal. El Liverpool, en cambio, se encuentra en la décima posición del grupo con solo seis unidades, evidenciando sus problemas iniciales en la competición.

El choque en Anfield no solo es un duelo de gigantes, sino un pulso de realidades: la solidez y el fuego goleador de Mbappé contra la necesidad urgente de redención del Liverpool.

Alineaciones de Liverpool y Real Madrid en la Champions League

Los estrategas Arne Slot, del Liverpool, y Xabi Alonso, de Real Madrid, ya preparan las fichas para el partido correspondiente a la fecha 4 de la Lga de Campeones. Estas son las posibles alineaciones:

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

¿Dónde ver el partido entre Liverpool y Real Madrid en la Champions League?

El compromiso, de alto interés a nivel mundial, entre los reds y los merengues, podrá ser disfrutado por todos los amantes al fútbol por medio de las señales de ESPN 2 y la plataforma digital de Disney + Premium. La fecha 4 de la Champions League trae el partido de mayor atracción con ingleses y españoles como protagonistas.

Liverpool vs Real Madrid HOY: Minuto a minuto desde las 15:00

