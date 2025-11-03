Maratón de Nueva York: Hellen Obiri y Benson Kipruto, campeones, récords y proyección

Los fondistas marcaron un antes y un después en una de las pruebas más disputadas de la última década

Hellen Obiri rompió el récord de la prueba femenina que data de 2003.

Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto se proclamaron campeones del Maratón de Nueva York, con el récord femenino pulverizado y la prueba masculina decidida en un increíble final por apenas 16 centésimas de segundo.

Obiri, de 35 años, se coronó en damas con un tiempo de 2h19:51, destrozando en 2 minutos y 40 segundos el récord que, desde 2003, estaba en poder de la también keniana Margaret Okayo (2h22:31).

También campeona en Nueva York en 2023 y en Boston en 2023 y 2024, Obiri se impuso a sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui (ganadoras en la Gran Manzana en 2022 y 2024, respectivamente).

Las tres kenianas dominaron con mano de hierro la prueba, dejando atrás una a una a todas sus rivales, incluida la neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica en París 2024, que no pudo aguantar el ritmo y terminó cruzando la meta en sexta posición a casi 5 minutos.

Victoria en el 'foto finish'

Benson Kipruto (i) y Alexander Mutiso en el cruce de meta photo finish de la prueba masculina. Cortesía

Ya en la prueba masculina, Kriputo y el también keniano Alexander Mutiso fueron eliminando a sus rivales hasta enfrentar juntos los kilómetros finales del circuito.

Ambos debutantes en Nueva York, Kipruto, de 34 años, logró unos metros de distancia al acercarse a la meta que parecían ser definitivos, pero Mutiso aceleró hasta cruzarla mano a mano con su compatriota.

Tanto Kipruto como Mutiso firmaron un tiempo de 2h08:09, separados por apenas 16 centésimas de segundo en el ‘foto finish’. En tercera posición quedó Albert Korir.

