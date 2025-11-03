Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Hellen Obiri
Hellen Obiri rompió el récord de la prueba femenina que data de 2003.Cortesía

Maratón de Nueva York: Hellen Obiri y Benson Kipruto, campeones, récords y proyección

Los fondistas marcaron un antes y un después en una de las pruebas más disputadas de la última década

Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto se proclamaron campeones del Maratón de Nueva York, con el récord femenino pulverizado y la prueba masculina decidida en un increíble final por apenas 16 centésimas de segundo.

RELACIONADAS

Obiri, de 35 años, se coronó en damas con un tiempo de 2h19:51, destrozando en 2 minutos y 40 segundos el récord que, desde 2003, estaba en poder de la también keniana Margaret Okayo (2h22:31).

También campeona en Nueva York en 2023 y en Boston en 2023 y 2024, Obiri se impuso a sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui (ganadoras en la Gran Manzana en 2022 y 2024, respectivamente).

Las tres kenianas dominaron con mano de hierro la prueba, dejando atrás una a una a todas sus rivales, incluida la neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica en París 2024, que no pudo aguantar el ritmo y terminó cruzando la meta en sexta posición a casi 5 minutos.

Victoria en el 'foto finish'

Benson Kipruto
Benson Kipruto (i) y Alexander Mutiso en el cruce de meta photo finish de la prueba masculina.Cortesía

Ya en la prueba masculina, Kriputo y el también keniano Alexander Mutiso fueron eliminando a sus rivales hasta enfrentar juntos los kilómetros finales del circuito.

Ambos debutantes en Nueva York, Kipruto, de 34 años, logró unos metros de distancia al acercarse a la meta que parecían ser definitivos, pero Mutiso aceleró hasta cruzarla mano a mano con su compatriota.

Tanto Kipruto como Mutiso firmaron un tiempo de 2h08:09, separados por apenas 16 centésimas de segundo en el ‘foto finish’. En tercera posición quedó Albert Korir.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Las Últimas Noticias

  1. PSG vs. Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde ver el partido de Champions League

  2. Guayaquil: Aún se saborea la guagua y ya se vende el pan de Pascua

  3. Milei impulsará una reforma laboral que ya genera el rechazo sindical en Argentina

  4. Juegos Parapanamericanos Juveniles: Ecuador suma oro y plata en el debut

  5. Perú anuncia un decreto para ahorrar 356 millones de dólares en gasto fiscal

LO MÁS VISTO

  1. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  2. Érika Vélez: A su caída y salida de Master Chef le dieron otro giro

  3. El presidente del IESS, Edgar Lama, embarrado por un caso de conflicto de interés

  4. Inauguran nuevo centro comercial en Samborondón: todo lo que debes saber

  5. Daniel Noboa y su idea sobre IESS: ¿camino a salud universal o riesgo para afiliados?

Te recomendamos