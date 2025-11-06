Emelec: Jugadores toman una decisión para el resto de la temporada, pese a la crisis

El plantel del Bombillo jugará ante El Nacional en la quinta fecha de LigaPro y continúan en la pelea por la Copa Ecuador

Jugadores de Emelec tuvieron su sesión de entrenamiento en la cancha del estadio Capwell este jueves 6 de noviembre.

Aunque la deuda de salarios persiste en Emelec, el plantel está dispuesto a “terminar el año de la mejor manera”. Antes del duelo contra El Nacional del próximo domingo 9 de noviembre, el grupo continúa su trayecto final en la LigaPro en medio de una crisis económica.

Ayer, en la práctica realizada en el estadio George Capwell se hizo presente un nuevo gerente deportivo, Edinson Baldeón, quien ocupa el cargo dejado por el colombiano Óscar Cortez desde julio. Él y el directivo Leonardo Macías acudieron al entrenamiento y, según lo conocido por EXPRESO, serán los mediadores entre los futbolistas y los directivos.

Entre risas y buen ambiente, los jugadores azules se mostraron comprometidos, pero sin dejar de lado los haberes pendientes, que en algunos casos se vienen acumulando desde julio.

Al culminar la práctica, el venezolano Alexander González explicó que replanteó su postura de abandonar el equipo por la falta de pagos.

Aunque existe la crisis económica en Emelec aún hay buena relación entre los jugadores. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

“Es verdad que había tomado una decisión, pero creo que las cosas se están ordenando y por más que no es de forma completa, se está intentando el hacer las gestiones como deberían ser”, argumentó.

El extremo derecho afirmó que primó lo deportivo por encima de la crisis económica. Dijo que fue “lo más prudente”, debido a lo que se está peleando en LigaPro y en la Copa Ecuador (semifinal).

“Considero que merecemos (continuar) para terminar bastante bien con Emelec hasta el final de esta temporada”, expresó González, quien asimismo reveló que dos semanas antes de tomar la resolución de marcharse, el director técnico Guillermo Duró le pidió que no abandonara “el barco”.

Finalmente Alexander dejó claro que “el grupo está muy unido y muy tranquilo”, lo que “servirá de fortaleza para afrontar la recta final de la competencia”.

El Nacional, próximo rival de Emelec en la LigaPro

Mientras tanto, sobre el cotejo del fin de semana, por la fecha 5 del segundo hexagonal de la LigaPro, el seleccionado de la Vinotinto manifestó:

“Es un partido muy importante el que tenemos fuera de casa y debemos sacar puntos, eso será muy fructífero para nosotros... es verdad que ellos también están pasando por un momento complicado (falta de pagos), pero contra Emelec ningún rival es fácil”.

El Bombillo se medirá al conjunto criollo el domingo en el estadio municipal La Cocha. A pesar de que el plantel aún espera el pago completo de sus salarios y la amenaza de no concentrar podría hacerse realidad nuevamente, los futbolistas se enfocan en cerrar el año jugando.

