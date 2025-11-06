Expreso
dana white
El mandamás de la UFC, Dana White, fue el encargado de encabezar las investigaciones al percibir el ilícito.Cortesía

FBI investiga pelea de UFC por sospechas de amaño en apuestas deportivas

Tras detectar movimientos inusuales en apuestas, la empresa IC360 alertó a la organización y Dana White confirmó la denuncia.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos puso la lupa sobre una pelea de peso pluma disputada el sábado 1 de noviembre durante el evento UFC Fight Night, luego de detectarse movimientos inusuales en las apuestas deportivas.

El combate en cuestión fue entre Isaac Dulgarian y Yadier del Valle, quien resultó ganador. En la misma cartelera también se enfrentaron Steve García y David Onana, con triunfo para este último. Actualmente, los ecuatorianos que forman parte de la UFC son Marlon "Chito" Vera, Michael Morales, Carlos Vera y Adrián Luna Martinetti.

La alerta que activó la investigación

La alerta fue lanzada por Integrity Compliance 360 (IC360), una compañía especializada en detectar irregularidades dentro del deporte profesional.

“La IC360 nos dijo que algo raro estaba pasando con la pelea y nos preguntó si sabíamos algo”, contó Dana White, director ejecutivo de la UFC.

Siga leyendo: (¿Cuándo juega la selección de Ecuador contra Canadá?)

El empresario explicó que la organización contactó al peleador y a su abogado. “Les preguntamos si debía dinero o si alguien lo había presionado. Él respondió que no, que iba a ganar. La pelea terminó en el primer asalto. Lo primero que hicimos fue llamar al FBI”, agregó White.

Intento de ilícito repetitivo en la UFC

La UFC ya ha enfrentado casos de sospechas por manipulación de resultados en apuestas. En los últimos años, la empresa ha reforzado sus protocolos de transparencia y control, en coordinación con entidades reguladoras.

Dana White ordenó que cualquier irregularidad se reporte de inmediato al FBI, tal como ocurrió en esta ocasión. Ni la IC360 ni la agencia federal han emitido declaraciones públicas adicionales, aunque la UFC aseguró que colaborará completamente con las autoridades “para mantener la integridad del deporte y proteger a los peleadores y a los fanáticos”.

El siguiente paso a las investigaciones

La pesquisa podría sentar un precedente importante sobre cómo las ligas deportivas manejan los casos de amaños vinculados a las apuestas. Si el FBI confirma las irregularidades, podrían endurecerse las normas de transparencia en la industria del entretenimiento deportivo.

