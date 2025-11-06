¿Cuándo juega la selección de Ecuador contra Canadá?

La Tri jugará en Canadá y Nueva Jersey sus últimos partidos internacionales del año

Yaimar Medina en el duelo de Ecuador ante México en Guadalajara el miércoles 14 de octubre de 2025.

Ecuador ya prepara maletas para su última fecha FIFA del 2025. Serán dos compromisos internacionales que cerrarán el año para la selección de Sebastián Beccacece, con partidos programados en Canadá y Estados Unidos, donde la Tri volverá a sentir el aliento de su gente en el norte del continente.

El combinado nacional se reunirá directamente en territorio canadiense, y los jugadores que militan en clubes de LigaPro se unirán a la concentración después de la fecha 5 del hexagonal final de LigaPro.

Todo sirve para el Ranking FIFA

Beccacece aprovechará estos duelos no solo para ajustar su esquema, sino también para seguir sumando puntos en el ranking FIFA, un objetivo clave que podría ubicar a Ecuador en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Las Vegas.

El primer partido será el jueves 13 de noviembre ante la selección de Canadá, desde las 19:30 (hora ecuatoriana), en un duelo que promete intensidad y ritmo ante una selección norteamericana en crecimiento. Luego, el equipo tricolor se trasladará a Nueva Jersey, donde el martes 18 de noviembre enfrentará a Nueva Zelanda, en el cierre oficial de su calendario internacional del año.

Ambos encuentros podrán verse en señal abierta por El Canal del Fútbol, y marcarán el último examen del 2025 antes de que Beccacece defina la base definitiva de jugadores que buscarán brillar en el Mundial.

Lo que dijo Beccacece sobre Canadá

Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, calificó a Canadá como un rival “extremadamente exigente” de cara al amistoso del 12 de noviembre en Toronto, rumbo al Mundial 2026. Destacó la velocidad, potencia y disciplina del cuadro norteamericano, y advirtió que la Tricolor no puede repetir los errores cometidos ante México y Estados Unidos.

Sobre Jeremy Arévalo, goleador del Racing de Santander, Beccacece reconoció su talento y lo sigue “muy de cerca”. Pidió, sin embargo, paciencia con el joven atacante: “Debe crecer sin presiones excesivas, pero ya ha mostrado carácter para jugar bajo presión”.

