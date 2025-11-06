Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Universidad Católica
Universidad Católica visita a Independiente del Valle en la fecha 5 de los hexagonales.Archivo

LigaPro fecha 5: mira EN VIVO y GRATIS los hexagonales y cuadrangular del torneo

LigaPro 2025 EN VIVO: mira GRATIS los partidos de la fecha 5 de los hexagonales

La emoción del fútbol ecuatoriano no se detiene. La LigaPro definió su calendario para el fin de semana, con partidos que se disputarán entre el 7 y el 10 de noviembre, correspondientes a la fecha 5 de los hexagonales y la fecha 4 del cuadrangular del descenso.

RELACIONADAS

En total serán ocho compromisos repartidos en cuatro días, con transmisión por distintas señales. Cuatro encuentros llegarán a la televisión abierta: Teleamazonas y Ecuavisa compartirán la fiesta del fútbol nacional.

Números de LigaPro 2025

Partidos con varios intereses en juego

Liga de Quito vs. Orense, LigaPro 2025, tabla de posiciones, hexagonal final, Liga de Quito, LDU

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Liga de Quito | LigaPro 2025

Leer más

LigaPro confirmó los horarios y señal de televisión. Ecuavisa transmitirá Técnico Universitario vs Vinotinto y Liga de Quito vs Libertad FC, mientras que Teleamazonas llevará a la pantalla Independiente del Valle vs Universidad Católica y El Nacional vs Emelec.

RELACIONADAS

En el hexagonal por el título, la atención se centra en el duelo: Independiente del Valle recibe a Universidad Católica el sábado 8 (16:30) en el Banco Guayaquil. TV: Teleamazonas, Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

Más tarde, Liga de Quito mide fuerzas ante Libertad FC (19:00) en el Rodrigo Paz Delgado. TV: Ecuavisa, Zapping Sport y El Canal del Fútbol

Tabla de posiciones de LigaPro

El domingo, Orense y Barcelona SC completan el espectáculo desde el 9 de Mayo de Machala (18:00). TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol

En el hexagonal por el cupo a la Sudamericana, Deportivo Cuenca abre la jornada el viernes 7 ante Macará (19:00). TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol. 

RELACIONADAS

El domingo, El Nacional enfrentará a Emelec (15:30), TV: Teleamazonas, Zapping Sport y El Canal del Fútbol. Mientras que el lunes Aucas y Delfín cierran la acción en Chillogallo (19:00). TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

Y abajo, en la zona roja, el drama continúa. Manta recibe a Mushuc Runa el sábado (14:00), TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol. y Técnico Universitario buscará respirar ante Vinotinto el domingo (13:00). TV: Ecuavisa, Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. LigaPro fecha 5: mira EN VIVO y GRATIS los hexagonales y cuadrangular del torneo

  2. Más latinas destacan en emprendimientos en sectores no tradicionales para ellas

  3. El 'boom' de la IA expandirá el PIB taiwanés casi el 6 % en el 2025

  4. Daniel Noboa pide licencia para hacer campaña por el Sí en la consulta y referéndum

  5. ‘Hay que deshacer la casa’: Martha Ontaneda y Marina Salvarezza reestrenan el clásico

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  2. ¿Quién es Edgar Lama, presidente del IESS señalado por conflicto de intereses?

  3. Metro de Quito amplía su ruta directa hacia el aeropuerto: detalles y beneficios

  4. Álvarez defiende inversión de $513.000 en pádel: “No nos llevamos ni un centavo"

  5. Inauguran nuevo centro comercial en Samborondón: todo lo que debes saber

Te recomendamos