LigaPro fecha 5: mira EN VIVO y GRATIS los hexagonales y cuadrangular del torneo

LigaPro 2025 EN VIVO: mira GRATIS los partidos de la fecha 5 de los hexagonales

Universidad Católica visita a Independiente del Valle en la fecha 5 de los hexagonales.

La emoción del fútbol ecuatoriano no se detiene. La LigaPro definió su calendario para el fin de semana, con partidos que se disputarán entre el 7 y el 10 de noviembre, correspondientes a la fecha 5 de los hexagonales y la fecha 4 del cuadrangular del descenso.

En total serán ocho compromisos repartidos en cuatro días, con transmisión por distintas señales. Cuatro encuentros llegarán a la televisión abierta: Teleamazonas y Ecuavisa compartirán la fiesta del fútbol nacional.

Números de LigaPro 2025

Partidos con varios intereses en juego

LigaPro confirmó los horarios y señal de televisión. Ecuavisa transmitirá Técnico Universitario vs Vinotinto y Liga de Quito vs Libertad FC, mientras que Teleamazonas llevará a la pantalla Independiente del Valle vs Universidad Católica y El Nacional vs Emelec.

En el hexagonal por el título, la atención se centra en el duelo: Independiente del Valle recibe a Universidad Católica el sábado 8 (16:30) en el Banco Guayaquil. TV: Teleamazonas, Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

Más tarde, Liga de Quito mide fuerzas ante Libertad FC (19:00) en el Rodrigo Paz Delgado. TV: Ecuavisa, Zapping Sport y El Canal del Fútbol

Tabla de posiciones de LigaPro

El domingo, Orense y Barcelona SC completan el espectáculo desde el 9 de Mayo de Machala (18:00). TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol

En el hexagonal por el cupo a la Sudamericana, Deportivo Cuenca abre la jornada el viernes 7 ante Macará (19:00). TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

El domingo, El Nacional enfrentará a Emelec (15:30), TV: Teleamazonas, Zapping Sport y El Canal del Fútbol. Mientras que el lunes Aucas y Delfín cierran la acción en Chillogallo (19:00). TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

Y abajo, en la zona roja, el drama continúa. Manta recibe a Mushuc Runa el sábado (14:00), TV: Zapping Sport y El Canal del Fútbol. y Técnico Universitario buscará respirar ante Vinotinto el domingo (13:00). TV: Ecuavisa, Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

