Barcelona y Liga de Quito se disputan los millones que reparte la Conmebol

Barcelona y Liga de Quito buscan quedarse con los premios millonarios de Conmebol

Liga de Quito volvió a jugar LigaPro y se mandó una goleada de 4-0 a Orense.

Ser segundo en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol pocas veces había tenido tanto valor. Tradicionalmente se peleaba por ser campeón, por levantar la copa y besar la gloria. Pero Independiente del Valle cambió las reglas del juego en 2025.

Los Rayados, convertidos en una máquina de goles y victorias, ya caminan con paso de campeón, incluso antes del cierre del torneo. Mientras eso ocurre, la pelea por el segundo lugar del podio se enciende entre Liga de Quito y Barcelona SC.

Ser segundo también vale millones

Ser vicecampeón no da un trofeo, pero sí dinero, prestigio y un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En Asunción, cuando se realice el sorteo del torneo continental, el nombre del “Ecuador 2” pesará: 3 millones de dólares garantizados, más $330.000 por cada triunfo en fase de grupos.

Los partidos que le faltan a Liga de Quito y Barcelona

Liga de Quito y Barcelona, frente a frente por el cupo

Argentina presenta nuevo uniforme: ¿cuánto cuesta y cuándo estará a la venta? Leer más

El tercero, en cambio, deberá disputar la fase previa, con apenas $500.000 de premio, una diferencia que puede marcar el futuro financiero de la temporada.

La pelea es abierta. Liga de Quito goleó 4-0 a Orense y llegó a 58 puntos, los mismos que Barcelona, pero con mejor gol diferencia y un partido pendiente ante Independiente del Valle, lo que le da una ligera ventaja.

El calendario muestra una final encubierta: Barcelona vs. Liga de Quito, en la fecha 6, en el estadio Monumental. Ese duelo puede definir quién se queda con el pase directo a la Libertadores 2026 y quién deberá conformarse con la fase previa.

El camino de cada uno

Liga de Quito aún debe enfrentar a Independiente del Valle, pero tiene un camino menos exigente con visitas a Guayaquil, Loja y Machala.

Liga de Quito vs. Barcelona la lucha por ser Ecuador 2 en Copa Libertadores.

GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Barcelona SC sigue siendo una montaña rusa: capaz de golear hoy y tropezar mañana. Perdió el segundo lugar por gol diferencia, pero mantiene viva la esperanza.

Aunque el título ya tiene nombre y apellido —Independiente del Valle—, la batalla por el Ecuador 2 será el verdadero espectáculo del cierre del campeonato.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!