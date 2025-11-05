Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

FBL LIGA ECUABET VS O (15429516)
Liga de Quito volvió a jugar LigaPro y se mandó una goleada de 4-0 a Orense.Daniel Molineros

Barcelona y Liga de Quito se disputan los millones que reparte la Conmebol

Barcelona y Liga de Quito buscan quedarse con los premios millonarios de Conmebol

Ser segundo en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol pocas veces había tenido tanto valor. Tradicionalmente se peleaba por ser campeón, por levantar la copa y besar la gloria. Pero Independiente del Valle cambió las reglas del juego en 2025.

RELACIONADAS

Los Rayados, convertidos en una máquina de goles y victorias, ya caminan con paso de campeón, incluso antes del cierre del torneo. Mientras eso ocurre, la pelea por el segundo lugar del podio se enciende entre Liga de Quito y Barcelona SC.

Ser segundo también vale millones

Ser vicecampeón no da un trofeo, pero sí dinero, prestigio y un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En Asunción, cuando se realice el sorteo del torneo continental, el nombre del “Ecuador 2” pesará: 3 millones de dólares garantizados, más $330.000 por cada triunfo en fase de grupos.

Los partidos que le faltan a Liga de Quito y Barcelona

Liga de Quito y Barcelona, frente a frente por el cupo

Argentina, Mundial 2026, camiseta, títulos mundiales, Rodrigo de Paul

Argentina presenta nuevo uniforme: ¿cuánto cuesta y cuándo estará a la venta?

Leer más

El tercero, en cambio, deberá disputar la fase previa, con apenas $500.000 de premio, una diferencia que puede marcar el futuro financiero de la temporada.

RELACIONADAS

La pelea es abierta. Liga de Quito goleó 4-0 a Orense y llegó a 58 puntos, los mismos que Barcelona, pero con mejor gol diferencia y un partido pendiente ante Independiente del Valle, lo que le da una ligera ventaja.

El calendario muestra una final encubierta: Barcelona vs. Liga de Quito, en la fecha 6, en el estadio Monumental. Ese duelo puede definir quién se queda con el pase directo a la Libertadores 2026 y quién deberá conformarse con la fase previa.

El camino de cada uno

Liga de Quito aún debe enfrentar a Independiente del Valle, pero tiene un camino menos exigente con visitas a Guayaquil, Loja y Machala.

Liga de Quito vs. Barcelona SC, LigaPro 2025, hexagonal final, en vivo, hora, dónde ver
Liga de Quito vs. Barcelona la lucha por ser Ecuador 2 en Copa Libertadores.
GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO
RELACIONADAS

Barcelona SC sigue siendo una montaña rusa: capaz de golear hoy y tropezar mañana. Perdió el segundo lugar por gol diferencia, pero mantiene viva la esperanza.

Aunque el título ya tiene nombre y apellido —Independiente del Valle—, la batalla por el Ecuador 2 será el verdadero espectáculo del cierre del campeonato.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beéle confirma concierto en el Estadio Capwell de Guayaquil: fecha y entradas

  2. Putin plantea al Gobierno reanudar ensayos nucleares tras señales de EE.UU.

  3. MotoGP: Nicolo Bulega, sustituto de Márquez, "contento pero nervioso" por debut

  4. Champions League | Chelsea igualó con Qarabag: ¿cómo le fue a Moisés Caicedo? (video)

  5. Llega ‘Desparejados’: dos voces que hablan de cultura en la radio, ¿de qué se trata?

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  2. Metro de Quito amplía su ruta directa hacia el aeropuerto: detalles y beneficios

  3. Esta es la lista actualizada de bonos del gobierno en Ecuador y cómo obtenerlos

  4. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  5. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

Te recomendamos