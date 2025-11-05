Barcelona y Liga de Quito se disputan los millones que reparte la Conmebol
Ser segundo en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol pocas veces había tenido tanto valor. Tradicionalmente se peleaba por ser campeón, por levantar la copa y besar la gloria. Pero Independiente del Valle cambió las reglas del juego en 2025.
Los Rayados, convertidos en una máquina de goles y victorias, ya caminan con paso de campeón, incluso antes del cierre del torneo. Mientras eso ocurre, la pelea por el segundo lugar del podio se enciende entre Liga de Quito y Barcelona SC.
Ser segundo también vale millones
Ser vicecampeón no da un trofeo, pero sí dinero, prestigio y un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En Asunción, cuando se realice el sorteo del torneo continental, el nombre del “Ecuador 2” pesará: 3 millones de dólares garantizados, más $330.000 por cada triunfo en fase de grupos.
Los partidos que le faltan a Liga de Quito y Barcelona
Liga de Quito y Barcelona, frente a frente por el cupo
El tercero, en cambio, deberá disputar la fase previa, con apenas $500.000 de premio, una diferencia que puede marcar el futuro financiero de la temporada.
La pelea es abierta. Liga de Quito goleó 4-0 a Orense y llegó a 58 puntos, los mismos que Barcelona, pero con mejor gol diferencia y un partido pendiente ante Independiente del Valle, lo que le da una ligera ventaja.
El calendario muestra una final encubierta: Barcelona vs. Liga de Quito, en la fecha 6, en el estadio Monumental. Ese duelo puede definir quién se queda con el pase directo a la Libertadores 2026 y quién deberá conformarse con la fase previa.
El camino de cada uno
Liga de Quito aún debe enfrentar a Independiente del Valle, pero tiene un camino menos exigente con visitas a Guayaquil, Loja y Machala.
Barcelona SC sigue siendo una montaña rusa: capaz de golear hoy y tropezar mañana. Perdió el segundo lugar por gol diferencia, pero mantiene viva la esperanza.
Aunque el título ya tiene nombre y apellido —Independiente del Valle—, la batalla por el Ecuador 2 será el verdadero espectáculo del cierre del campeonato.
