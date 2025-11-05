Argentina presenta nuevo uniforme: ¿cuánto cuesta y cuándo estará a la venta?

Argentina, campeón del mundo, lucirá una camiseta inspirada en sus tres títulos mundiales. Te contamos los detalles

Rodrigo De Paul con la nueva camiseta que utilizará Argentina en el Mundial 2026.

Argentina, vigente campeona mundial, presentó el miércoles 5 de noviembre el uniforme que utilizará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) dio a conocer el nuevo uniforme a través de sus redes sociales, junto a un comunicado titulado 'La Selección Argentina tiene nueva piel'. “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, expresó la cuenta oficial de la Albiceleste en Instagram, junto a un montaje de su capitán, Lionel Messi, con la nueva camiseta.

El nuevo uniforme hará su debut en el amistoso que el actual campeón del mundo jugará contra Angola, el viernes 14 de noviembre, en la ciudad de Luanda. La indumentaria estará disponible desde el jueves 6 de noviembre en la tienda digital de adidas, la marca que viste a Argentina desde hace más de dos décadas.

La nueva camiseta del campeón del mundo.



La armadura de @Argentina, by adidas. pic.twitter.com/8XDDWrX4tO — Javier Lanza (@javierlanza) November 5, 2025

“La vestimenta titular posee sus tradicionales franjas verticales en tres tonos de celeste, inspirados en las camisetas campeonas de 1978, 1986 y 2022”, se detalla en el comunicado, que destacó que en la parte de atrás, a la altura del cuello, lleva la insignia “1893”, año en que se fundó AFA.

Además de agregar distintas tonalidades al celeste del pecho, la nueva indumentaria también agrega un azul oscuro en la zona del cuello y los hombros, así como en la terminación de las mangas.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Argentina?

El uniforme titular que utilizará Argentina en el Mundial 2026. CORTESÍA ADIDAS

En el sitio web de adidas para Ecuador ya se puede apreciar la nueva camiseta de Argentina, que estará a la venta desde el jueves 6 de noviembre y con los valores que son los siguientes:

Camiseta niño - $89,90

Camiseta hombre - $124,90

Camiseta mujer - $124,90

Camiseta hombre versión Messi - $144,90

