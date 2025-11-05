Panamá, Paraguay y Chile comenzaron con derrota su andadura en el Mundial sub-17

El inicio del certamen mundial sub-17 no fue bueno para algunos paises sudamericanos

Las selecciones de Panamá, Paraguay y Chile debutaron con derrotas ante Irlanda, Uzbekistán y Francia, respectivamente, ayer, tras completarse la primera jornada de todos los grupos del Mundial de fútbol sub-17 de Catar.

Panamá perdió con claridad ante Irlanda por 4-1, en un partido en el que los americanos pagaron su falta de contundencia en ambas áreas. Una mala primera parte fue una losa para el equipo del argentino Leonardo Pipino, que consiguió marcar su único gol en el minuto 89, obra de Moisés Richards.

En el otro encuentro del grupo J, Paraguay reaccionó tarde ante una solida Uzbekistán, que se mostró inexpugnable durante buena parte del encuentro y ganó 2-1 gracias a un doblete de Azizbek Abdumuminov. El tanto de penalti del paraguayo Alan Ledesma dio esperanzas a los sudamericanos, que estuvieron cerca de empatar en los minutos finales.

De esta forma, tanto Panamá como Paraguay se estrenaron con cero puntos y dejaron el mando a Uzbekistán e Irlanda, ambas con tres.

Debacle araucano

Chile perdió 0-2 ante la selección francesa sub-17 en el Mundial de la categoría juvenil. Cortesía

La selección de Chile no comenzó bien su andadura en el Mundial y perdió por 2-0 ante Francia, en un duelo marcado por la efectividad de los galos a balón parado. A pesar de que los chilenos dejaron buenas sensaciones, especialmente en la primera parte, una magistral falta directa de Christ Batola y un cabezazo de Remi Himbert fueron suficientes para doblegar a la Roja.

En el otro encuentro del grupo K, Canadá remontó ante Uganda (2-1) en un partido que tuvo perdido durante más de 70 minutos. Así, Canadá y Francia se colocan en lo alto de la clasificación y dejan sin puntos a Chile y Uganda.

En el grupo I, República Checa protagonizó la goleada de la jornada al endosar un 6-1 a Tayikistán, colocándose en la cabeza de la tabla. Por su parte, Estados Unidos venció por 1-0 a Burkina Faso y también obtuvo sus tres primeros puntos.

