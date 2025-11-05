Barcelona pide a Andrés Guschmer que no hable del club: el paso a paso del conflicto

El asambleísta ha tenido un ida y vuelta con el equipo amarillo. Todo inició con unas declaraciones suyas.

Barcelona Sporting Club emitió un comunicado la mañana de este lunes 5 de noviembre en el que rechaza las declaraciones del asambleísta Andrés Guschmer y le pide que no vuelva a mencionar el nombre de la institución. Esto luego de que el experiodista se refiriera a la estructura dirigencial del equipo.

Es que Guschmer aseguró en una entrevista que el verdadero presidente de Barcelona es Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Que él es quien lidera el club, a pesar de que oficialmente es su hermano, Antonio, el que ocupa el cargo.

"Aquiles Álvarez es el verdadero presidente de Barcelona y que me venga a desmentir. Si no es él el que lidera las conversaciones con los principales sponsors, con los mánagers de los jugadores, con los representantes. Es él quien toma las decisiones de Barcelona y que tiene fregado al club en el peor momento de su historia", dijo el asambleísta en el programa radial Un Café con JJ.

Respuesta de Antonio Álvarez

El presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, respondió a esas palabras mediante la red social X, aunque luego borró su posteo. En dicho mensaje atacó a Guschmer, lo llamó payaso, cuestionó su trayectoria profesional y lo acusó de "sembrar odio en la sociedad".

Ante eso, el ex comunicador social también respondió a Álvarez adjuntando una foto del posteo eliminado. Ahí le cuestionó que mencionara a su padre y el productor Chino Pérez, quiénes están fallecidos. También le recordó que tiene problemas con otros periodistas porque no quieren decir lo que ellos les piden.

Vergonzoso? Indignante?

Lee tu mensaje @antonioalvarezh y verás que lo realmente indignante y asqueroso es que tengas la cobardía de usar a Don Pancho y al Chino, para un ataque personal, con algo tan ruin y falso como lo que pretendes insinuar. Aprende a no usar a gente… pic.twitter.com/L34GP3bbMX — Andrés Guschmer Tamariz (@aguschmer) November 5, 2025

Comunicado de Barcelona

Tras todo este conflicto, el club Torero respondió de manera oficial a Andrés Guschmer y le solicitó no comentar nada sobre la institución. Lo acusó de querer politizar al equipo cuando hay otras prioridades que él debería atender en el país.

