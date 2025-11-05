Jeremy Arévalo, la joya ecuatoriana que seduce a la Roma y a otros gigantes europeos

El goleador de la Segunda División de España ya atrae a grandes europeos, y uno ya estaría cerca de ficharlo

Jeremy Arévalo es una de las figuras de la segunda división española con su club, el Real Oviedo.

Jeremy Arévalo se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol ecuatoriano este año. El delantero, nacido en España pero de padres ecuatorianos, brilla como juvenil del Real Racing de Santander en la Segunda División. Con siete goles en la temporada, ya sea como titular o ingresando desde el banco, Arévalo se ha consolidado como una pieza clave en el ataque de los verdiblancos.

Mientras el nivel del delantero ecuatoriano sigue subiendo, los inevitables y "supuestos" intereses de clubes que buscan tener al atacante de padres tricolores también van en ascenso. Uno de los clubes que han estado sonando las ultimas semanas es el de AS Roma, el equipo de la capital italiana.

Te puede interesar: Barcelona pide a Andrés Guschmer que no hable del club: el paso a paso del conflicto

Según varias fuentes como GOAL.com, el AS Roma ya habló con la familia del futbolista cántabro sobre su intención de pagar la clausula de rescisión de alrededor de 8 millones de euros y ubicar al nacido en España en el Calcio italiano. El Oporto de Portugal también se suma a los supuestos interesados por Jeremy Arévalo.

¿Quién es Jeremy Arévalo?

Jeremy Arévalo, el ecuatoriano que destaca en la Segunda División de España con Racing de Satander. cortesia

Jeremy Arévalo es un jugador de fútbol nacido en España en el 2005 pero de sangre ecuatoriana, ya que sus padres si son nacidos en Ecuador, pero llegaron a España en condición de migrantes. El joven delantero hizo todas sus categorías juveniles en el Real Racing de Santander, donde llegó a debutar profesionalmente el 12 de agosto de 2023.

Fallece futbolista juvenil de Independiente del Valle víctima de la violencia Leer más

Hizo su primer gol con el Racing de Santander el 30 de agosto de 2025, y desde ahí, ya empezó a llamar la atención de varios clubes europeos, tratando de agregar a sus plantillas la explosividad y versatilidad del mismo.

Ha sido convocado en 3 ocasiones por la selección española sub-18, pero ha estado más veces con la amarillo, azul y rojo. Jeremy Arévalo ha sido llamado 5 veces para jugar en la categoría sub-20 de la Tri, en donde estuvo presente en el ultimo sudamericano de la misma categoría, pero curiosamente, siendo ubicado de volante de contención

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!