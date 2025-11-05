Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Miguel tenía su familia en Guayaquil y era jugador de las formativas de Independiente del Vallle.
Miguel tenía su familia en Guayaquil y era jugador de las formativas de Independiente del Valle.Cortesía

Fallece futbolista juvenil de Independiente del Valle víctima de la violencia

Miguel Nazareno, la joya que no llegó a brillar en Independiente

La inseguridad sigue cobrando víctimas en el país, y esta vez volvió a tocar al fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle confirmó el fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador juvenil de su filial Independiente Juniors, quien perdió la vida en un hecho violento ocurrido en Guayaquil, mientras el joven visitaba a su familia por el feriado.

RELACIONADAS

El club emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por la muerte del futbolista de 17 años. 

“La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel N., jugador de nuestra cantera”, señaló la institución.

La violencia se llevó una joya de IDV

Se investiga que mismo pasó

Moisés Caicedo celebración

EN VIVO Qarabag vs. Chelsea de Caicedo por la Champions: sigue el minuto a minuto

Leer más

De acuerdo con las primeras informaciones, Miguel se encontraba en su hogar cuando fue atacado. Las autoridades investigan los móviles del crimen.

RELACIONADAS

Independiente del Valle extendió sus condolencias a la familia y amigos del joven deportista. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestra institución”, se lee en el mensaje difundido por el club.

Muestras de solidaridad de todos 

El hecho ha causado conmoción en el fútbol ecuatoriano. Varios equipos y jugadores expresaron su solidaridad en redes sociales, lamentando la pérdida de una joven promesa.

En  septiembre, otros tres futbolistas dos de la Segunda Categoría de Manabí del equipo Exapromo, Leandro Yépez y Maicol Valencia y uno de Esmeraldas, como Jonathan González del 22 de Julio, también fueron víctimas de hechos violentos, lo que refleja una creciente ola de inseguridad que golpea al deporte nacional.

RELACIONADAS

Miguel  soñaba con vestir algún día la camiseta del primer plantel de Independiente del Valle. Hoy, su partida deja una profunda tristeza en el fútbol.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Registro Civil atenderá este sábado 8 de noviembre en jornada extraordinaria

  2. Alerta en Villa Bonita: Arcsa cierra dos restaurantes por plagas

  3. Fallece futbolista juvenil de Independiente del Valle víctima de la violencia

  4. Perspectivas sobre el futuro de Moviquil: ¿mejorará el transporte en Guayaquil?

  5. Victoria demócrata en elecciones de EE.UU.: ¿Qué significa para Trump?

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  2. Metro de Quito amplía su ruta directa hacia el aeropuerto: detalles y beneficios

  3. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

  4. Esta es la lista actualizada de bonos del gobierno en Ecuador y cómo obtenerlos

  5. Inauguran nuevo centro comercial en Samborondón: todo lo que debes saber

Te recomendamos