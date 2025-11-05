Fallece futbolista juvenil de Independiente del Valle víctima de la violencia

Miguel Nazareno, la joya que no llegó a brillar en Independiente

Miguel tenía su familia en Guayaquil y era jugador de las formativas de Independiente del Valle.

La inseguridad sigue cobrando víctimas en el país, y esta vez volvió a tocar al fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle confirmó el fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador juvenil de su filial Independiente Juniors, quien perdió la vida en un hecho violento ocurrido en Guayaquil, mientras el joven visitaba a su familia por el feriado.

El club emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por la muerte del futbolista de 17 años.

“La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel N., jugador de nuestra cantera”, señaló la institución.

La violencia se llevó una joya de IDV

La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors. 💙🖤



Miguel se encontraba en su hogar, en la ciudad de Guayaquil, cuando lamentablemente fue víctima de la…

Se investiga que mismo pasó

De acuerdo con las primeras informaciones, Miguel se encontraba en su hogar cuando fue atacado. Las autoridades investigan los móviles del crimen.

Independiente del Valle extendió sus condolencias a la familia y amigos del joven deportista. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestra institución”, se lee en el mensaje difundido por el club.

Muestras de solidaridad de todos

El hecho ha causado conmoción en el fútbol ecuatoriano. Varios equipos y jugadores expresaron su solidaridad en redes sociales, lamentando la pérdida de una joven promesa.

En septiembre, otros tres futbolistas dos de la Segunda Categoría de Manabí del equipo Exapromo, Leandro Yépez y Maicol Valencia y uno de Esmeraldas, como Jonathan González del 22 de Julio, también fueron víctimas de hechos violentos, lo que refleja una creciente ola de inseguridad que golpea al deporte nacional.

Miguel soñaba con vestir algún día la camiseta del primer plantel de Independiente del Valle. Hoy, su partida deja una profunda tristeza en el fútbol.

