EN VIVO Qarabag vs. Chelsea de Caicedo por la Champions: sigue el minuto a minuto

EN VIVO: Moisés Caicedo lidera al Chelsea en su visita al Qarabag

El jugador que vale 100 millones de dólares vuelve al torneo donde nacen las leyendas. Moisés Caicedo, el chico que creció en las canchas de Santo Domingo de los Tsáchilas, regresa a la Champions League.

Hoy, miércoles 5 de noviembre, desde las 12:45 (hora de Ecuador), el Chelsea salta al Azersun Arena para enfrentar al Qarabag en el frío de Azerbaiyán.

Las alineaciones de Qarabag vs Chelsea

La presencia de Caicedo

Dicen que es el mejor volante mixtos del mundo es pura intensidad, el corazón con que pisa cada metro del campo.

Cuando “Moi” juega, el Chelsea respira distinto. Él marca el ritmo, recupera, distribuye y da el equilibrio que toda orquesta necesita para sonar perfecta. Su regreso es una buena noticia para los “blues”, que vienen con la moral por las nubes tras golear 5-1 al Ajax.

El equipo londinense suma una victoria y una derrota en el grupo, con siete goles a favor y cuatro en contra, y viaja con la idea clara de imponer su fútbol en tierras azeríes. La historia también sonríe: dos enfrentamientos ante Qarabag, dos victorias, incluyendo aquel 4-0 de 2017, cuando los ingleses no tuvieron piedad.

Para Caicedo, cada partido en Europa es una oportunidad de seguir creciendo, de seguir demostrando que el talento ecuatoriano puede codearse con los mejores del mundo.

El juez será el alemán Sebastian Gishame, y el partido podrá disfrutarse EN VIVO por expreso.ec.

EN VIVO: El minuto a minuto del Qarabag vs. Chelsea

