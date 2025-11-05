Moisés Caicedo, elegido como el mejor de la fecha en la Premier League (video)

El volante ecuatoriano de Chelsea se impuso en la jornada 10 de la liga inglesa. Mira cómo fue la revelación

La Premier League no deja de rendirse ante el talento de Moisés Caicedo. El mediocampista ecuatoriano ha sido galardonado por segunda vez en la presente temporada como el Mejor Jugador de la Jornada 10 tras su espectacular exhibición. No solo eso, sino que su nombre brilló con luz propia al ser incluido en el Equipo Ideal de la Fecha, una clara señal de su consolidación en el fútbol de élite.

Este nuevo reconocimiento llega como corolario de una actuación estelar en el derbi crucial en el que el Chelsea se impuso por la mínima diferencia al Tottenham Hotspur. Caicedo se erigió como la pieza fundamental e incansable del centro del campo Blue, siendo vital para orquestar el juego, recuperar balones y asegurar los tres puntos para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

Su desempeño en Stamford Bridge no solo selló una victoria importante, sino que también reafirma el gran momento que vive el 'Niño Moi', demostrando que es un jugador indispensable y la verdadera ancla del mediocampo del Chelsea.

Versatilidad y Dominio de Minutos

El impacto de Caicedo no se limita a su posición natural. En lo que va de la actual Premier League, el ecuatoriano ha disputado 10 partidos, siendo titular en 9 de ellos y sumando 855 minutos en el césped. Además, ha demostrado una versatilidad admirable, llegando a ocupar la posición de lateral derecho en algunos encuentros, lo que lo convierte en un comodín táctico de alto valor para Maresca.

En resumen, la distinción de la Jornada 10 no es un hecho aislado, sino la confirmación de que Moisés Caicedo no solo triunfa en Inglaterra, sino que también llega en su máximo nivel para convertirse en el pilar inamovible de la Selección Ecuatoriana en sus próximos desafíos internacionales.

Dato Clave: Este nivel superlativo subraya y justifica la multimillonaria inversión que el club hizo por el ecuatoriano, quien ahora cosecha elogios unánimes de la prensa y figuras del fútbol mundial.

A dominant midfield display 💪



You voted @ChelseaFC's Moises Caicedo as Player of the Matchweek, he's the first this season to win it twice! pic.twitter.com/RU8XyVKE8o — Premier League (@premierleague) November 5, 2025

