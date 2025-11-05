Pódcast El Jueguito | La crisis del Astillero 2025 y los éxitos de la capital

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO analizaron los momentos de Barcelona, Emelec, Liga e IDV.

Liga de Quito llegó a jugar las semifinales de la Libertadores 2025, mientras que Emelec safó del descenso en la LigaPro

En el décimo tercer capítulo de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, los panelistas debatieron, este miércoles 5 de noviembre, sobre la “crisis de los clubes del Astillero y éxitos de los de la capital".

En la apertura del programa, el panelista principal, Steffano Dueñas, dio la bienvenida a José Carlos Crespo y al invitado Carlos Javier Arguello, quienes analizaron las razones por las que los clubes de Quito atraviesan un mejor momento tanto administrativo como deportivo.

“Hoy vamos a ser regionalistas, en el buen sentido de la palabra, para que no se me malentienda; analizaremos las situaciones de los clubes de ambas ciudades”, expuso Dueñas.

Mientras que Crespo argumentó que “el error de Barcelona fue gastar más de lo que tienes. En tanto, que en Emelec no se prepararon para la salida del prócer de Nasib Neme y entregó el destino del club a personas que no estaban evidentemente capacitadas”.

Al hablar de Liga de Quito e Independiente del Valle, Crespo enfatizó que “en cambio Liga ha tenido mucha austeridad; es el mismo cambio que Emelec, pero con (Esteban) Paz, pero los actuales dirigentes sí estaban capacitados.

De su lado, Arguello puso algo de culpa en los socios. “Evidentemente, el dirigente es el principal culpable, pero también hay un gran margen en los socios, en los dos equipos del astillero, porque en el momento de las elecciones pensaban más en los fichajes, cuando deberían pensar más en un club autosustentable, porque si siguen así no van a ningún lado”.

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO

