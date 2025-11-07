Padre de Miguel Nazareno, jugador fallecido, revela detalles de su vida

Miguel Nazareno, el 10 de Independiente del Valle que soñaba con llegar a Europa

Vivía en el corazón de Socio Vivienda 2, al norte de Guayaquil. Allí creció, corrió tras una pelota y soñó con ser figura del fútbol local. Sin embargo, desde hace cuatro años, Miguel Nazareno solo llegaba de visita.

Su destino estaba escrito en Independiente del Valle, donde vestía orgulloso la camiseta número 10. Pero eso quedará solo para los registros. El martes, a los 17 años, la tragedia lo alcanzó en una esquina que amaba: la 15 y la K, donde una bala perdida le apagó la vida y encendió el llanto de todo un barrio.

El cuerpo de Miguel Nazareno fue velado en Socio Vivienda 2. Jerson Ruiz

Desde Socio Vivienda 2 cielo

En Socio Vivienda 2 hoy queda su padre, Wellington Nazareno, entrenador, exjugador de Segunda categoría y fundador de una escuela de fútbol que lleva su nombre.

El progenitor, notablemente consternado, cuenta que lo llevó a esa casa de la 15 y la K, porque era más seguro que Socio Vivienda 2. “Mi hijo estaba fuera de casa haciendo unos videos para TikTok, cuando pasaron unos desconocidos preguntando por alguien y comenzaron a disparar. Una bala en la cabeza fue mortal”, relata con voz entrecortada.

El joven futbolista Wellington Miguel Nazareno perdió la vida en Guayaquil. cortesia

Ya nada será igual

La casa de los Nazareno, en Socio Vivienda 2, es humilde. Allí vivían ocho personas: los padres y seis hijos (tres varones y tres mujeres).

Hoy, el silencio duele más que nunca. En la sala, un féretro color café sostiene el cuerpo del chico que soñaba con llegar a Europa. Lo vistieron con la camiseta número 10 de Independiente del Valle, la misma que Miguel decía que lo llevaría lejos; además le colocaron un gorra Calvin Klein, una de sus favoritas.

Ante la escena, Wellington, su padre, no puede contener las lágrimas. “Era alegre, buen hijo, obediente. Cuando se dieron los disparos yo estaba dentro de la casa. Él ya estaba vestido porque esa noche tenía que regresar al club. Vino un amigo, también jugador, y salió un momento. Pasaron dos personas buscando a otros muchachos, y los confundieron. Le quitaron la vida”, recuerda con impotencia.

Miguel Nazareno era el '10' de la Sub-17 de Independiente Juniors. cortesia

Lo más doloroso, dice su padre, es que Miguel había vuelto a Guayaquil solo por unos trámites. “Faltaba una firma, ya estaba todo arreglado, incluso tenía su primer representante: José Chamorro, quien iba a llevar su carrera, revela con orgullo y tristeza. Su sueño estaba a punto de cumplirse.

En Socio Vivienda 2 los vecinos aún no salen del asombro. Muchos lo recuerdan como “el chico que siempre saludaba”, que nunca se olvidaba de dónde venía. Ironías de la vida.

Crack con futuro

El entrenador Carlos Macías, amigo de Wellington, llegó al velorio para acompañarlo. “Miguel tenía talento, humildad y un futuro enorme. Era de esos jugadores que uno veía y decía: este chico va a llegar”, dijo mientras abraza al padre.

“Cuando arribó a Independiente, le dio gracias a Dios. Sabíamos que era la mejor salida, para que no esté aquí. Cuando le dieron el número 10, fue mágico. Se motivó más, sabía que era cuestión de meses para llegar a Primera. Era un 10 con gol, con visión, con alegría”, replicó Wellington mientras mira los botines que su hijo usó en Cuenca. “Querían ponérselos en el ataúd, pero no los dejé. Es lo único que me queda de él.”

