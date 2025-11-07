Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

La indumentaria ya está en las perchas. La Tri la usará en la gira por Norteamérica y posiblemente en Mundial 2026

La nueva camiseta de la selección ecuatoriana fue presentada en la mañana del viernes 7 de noviembre.

Después del anuncio de la nueva camiseta que usará la selección ecuatoriana para sus compromisos venideros, la marca encargada de confeccionar la indumentaria de la Tri, Marathon Sports, ya sacó a la venta la interesante propuesta, que busca rememorar el primer uniforme que utilizó la selección ecuatoriana de fútbol en su historia.

El color de la camiseta "no solo representa sobriedad y elegancia, sino, un legado que proviene de los inicios de la profesionalización del fútbol en Ecuador", escribió la marca. De lo que se pudo conocer, la camiseta negra le hace homenaje al primer uniforme que utilizó la selección ecuatoriana de balompié, para jugar su primer torneo internacional: los Juegos Bolivarianos de Colombia en 1938.

En aquella época, el fútbol en Ecuador era, sin quitarle merito a las asociaciones provinciales, precario. La creación de una selección ecuatoriana para representar en el fútbol a un país entero se dio con la creación de los juegos bolivarianos, de donde se obtuvo la excusa perfecta para armar un combinado de solo ecuatorianos. En aquel torneo, Ecuador vistió con camisas de botones, negras, con cuello y mangas largas.

¿Dónde y a qué precio puedes encontrar la nueva piel ecuatoriana?

Nilson Angulo, Pedro Vite, Leonardo Campana y John Yeboah, posan con la nueva indumentaria de la selección ecuatoriana. marathon sports

La nueva indumentaria de la selección ecuatoriana ya está disponible en las tiendas físicas de Marathon Sports, distribuidas en muchas ciudades del país, y también por su pagina web.

El precio de la camiseta varía dependiendo el modelo; para hombres, las tallas van desde S a 3XL, con un precio fijo de $74.99. En mujeres, las tallas van desde XS a XL, con un precio de $69.99.

La recientemente anunciada camiseta de Ecuador también está disponible para niños, en tallas que van desde la talla #4 hasta la talla #14, con un valor de $64.99.

Por el momento, en la pagina web, los modelos disponibles son 'manga corta', pero se espera que pronto estén a la venta los modelos tal y como se ve en las imágenes difundidas por la FEF y Marathon Sports.

