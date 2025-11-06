Expreso
LeBron James en una de sus últimas participaciones con Lakers, previo a la lesión.Archivo

NBA: LeBron James vuelve a los entrenamientos y será reevaluado en 1 o 2 semanas

Tras desaparecer del inicio de la temporada 2025-2026, la estrella de Los Lakers tiene permiso de volver

Uno de los jugadores insignias de Los Ángeles Lakers, LeBron James, recibió este jueves 6 de noviembre la autorización oficial para regresar a los entrenamientos tras haber permanecido alejado de las pistas durante el inicio de la temporada por un problema de ciática, aunque será reevaluado en una o dos semanas de cara a su posible debut.

Según reveló ESPN, James, de 40 años, estaba trabajando al margen del grupo como parte del proceso de recuperación de la lesión, pero ya recibió permiso para entrenar partidos de cinco contra cinco con contacto.

Para continuar su recuperación, el alero no viajará con el equipo a la gira de cinco partidos que los Lakers disputarán a domicilio entre el 8 y el 15 de noviembre.

La lesión de King James

James aún no había jugado esta temporada ni había practicado con los Lakers después de haber sido apartado al inicio del campamento de entrenamiento debido a una ciática, un problema nervioso en la parte inferior de la espalda.

“No tenemos una fecha objetivo. Es solo en algún momento de ese marco de tiempo general”, indicó la semana pasada el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre el progreso de James. “Esperamos que haya cumplido con todos los requisitos y que esté de regreso en algún momento de la segunda o tercera semana de noviembre”.

El máximo anotador en la historia de la NBA, que este año afronta la que será su temporada # 23, será reexaminado de su lesión en una o dos semanas.

Los Lakers marchan segundos en la Conferencia Oeste, con un récord de 7-2, pese a la baja de James. Luka Doncic y Austin Reaves, se han alzado como dos de los pilares más importantes del equipo en su ausencia.

