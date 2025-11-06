WTA 125 Quito: El torneo tendrá tres jugadoras del Top 100 mundial

El primer torneo de tenis profesional de mujeres que albergará el país dio a conocer su lista de inscritas

La tenista alemana Tatjana Maria es la actual # 41 del ranking y estará en Quito.

La alemana Tatjana Maria (número 41 del mundo), la checa Sara Bejlek (75) y la eslovena Veronika Erjavec (98) encabezan la lista de tenistas que participarán en el WTA 125 Quito, el primer torneo profesional de tenis femenino que se disputará en Ecuador.

El certamen se desarrollará del 1 al 7 de diciembre en las canchas del Quito Tenis & Golf Club, en la capital.

Aquí la lista de entrada del #WTA 125 Quito 🇪🇨 Copa @BancoGuayaquil que se jugará del 1 al 7 diciembre en la capital 🇪🇨

Una top 50, dos top 100 entre las favoritas.

El cuadro de 32 se completa con las clasificadas (qualy) e invitadas (wild cards).

Sede Quito Tenis & Golf Club🎾 pic.twitter.com/PJoHeUPc4J — Kenny Castro (@kennycastrog) November 6, 2025

La organización confirmó oficialmente la lista de entrada, que incluye jugadoras ubicadas entre el Top 50 y Top 100 del ranking mundial, además de jóvenes promesas que buscarán sumar los 125 puntos WTA que otorgará el torneo a la campeona.

Las tenistas Top del torneo femenino WTA Quito

Tatjana Maria es hasta ahora la principal cabeza de serie ha conquistado cuatro títulos WTA, incluido el WTA 500 de Londres en 2024. En 2022 alcanzó las semifinales de Wimbledon y forma parte del equipo alemán de la Billie Jean King Cup (Copa Davis femenina). En su carrera ha derrotado a figuras como Karolina Muchova, Elena Rybakina, Madison Keys, Amanda Anisimova, Leylah Fernández, Maria Sakkari y Jelena Ostapenko.

Otra de las figuras será Sara Bejlek de República Checa #75 WTA, quien con 19 años de edad sigue en ascenso en carrera profesional. Suma 3 títulos WTA 125, todos logrados este año; en Querétaro, Rende y Makarska. También alcanzó la segunda ronda en Roland Garros.

Logró 8 títulos en el tour ITF Pro, es zurda y ya venció a jugadoras Top como Marta Kostyuk, Anna Kalinskaya y Julia Riera. Cómo juvenil ganó el Roland Garros dobles.

Otra gran aspirante al título será Veronika Erjavec de Eslovenia #98 WTA, quien logró dos campeonatos WTA 125 este año en Huzhou y Changsha, en tanto que en el tour ITF Pro acumula 6 títulos.

Al momento, lista oficial del cuadro principal del WTA 125 Quito tiene 22 jugadoras; la cifra llegará a 32 con las clasificadas (qualy) e invitadas (wild cards).

