Chito Vera responde a críticas: “Las sociedades son débiles en estos días”

El peleador ecuatoriano va fuerte contra quienes lo 'crucificaron' por cazar un venado en Estados Unidos

El manabita y una de las gráficas que prendió el debate en redes sociales.

El ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera, peleador de la UFC, salió al paso de las críticas de hace pocos días, tras publicar fotos cazando un ciervo en Estados Unidos.

Durante el pódcast Shit Talkers Weekly, el deportista manabita defendió su postura y señaló que “las sociedades son débiles en estos días”, justificando que la caza es una práctica regulada y cultural, no un acto de violencia gratuita en el país del norte.

El manabita, conocido por su estilo agresivo y su personalidad fuerte, aseguró que no le afectan las críticas y que seguirá actuando conforme a sus valores. “No hago esto para agradar a la gente, sino porque es parte de lo que soy”, afirmó.

Voces a favor y en contra

Las declaraciones reavivaron el debate en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron sus palabras. Algunos lo respaldaron por ser “auténtico y coherente”, mientras otros lo acusaron de “normalizar la caza” entre sus seguidores.

El debate se da poco más de dos semanas de la pelea que el tricolor perdió la noche del sábado 18 de octubre en su regreso a la acción en UFC, luego de más de un año. El resultado del combate fue victoria por decisión dividida para su rival, el canadiense Aiemann Zahabi, quien dejó un “profundo sin sabor” en el manaba.

