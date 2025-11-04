Indignación por las fotos de cacería publicadas por Marlon ‘Chito’ Vera

La exhibición de imágenes de cacería por parte de Vera provocó reacción hasta de fundaciones

La difusión de una serie de imágenes en las que aparece cazando a un ciervo desató una ola de críticas contra el peleador ecuatoriano de UFC, Marlon 'Chito' Vera. La controversia escaló rápidamente en redes sociales, donde usuarios, celebridades e incluso organizaciones animalistas cuestionaron el acto y la decisión de publicarlo.

Las imágenes que encendieron la polémica

La noche del lunes 3 de noviembre de 2025, Vera compartió más de 20 fotografías en Instagram. En ellas se observa al deportista posando junto a un ciervo muerto, cargándolo sobre los hombros y sosteniendo el corazón del animal en sus manos.

El comentario que acompañó las imágenes decía: “Muy agradecido por hoy, gracias @cameronrhanes por llevarme al bosque. Encontramos un ciervo precioso y lo estamos comiendo mientras hablamos”.

Cameron Hanes, etiquetado en la publicación, es un reconocido cazador y ultramaratonista estadounidense oriundo de Oregón, quien suele compartir contenido similar en sus redes.

Fundaciones y seguidores le dan la espalda

El post desencadenó respuestas inmediatas. La Fundación Rescate Animal de Ecuador fue una de las primeras en pronunciarse públicamente: “Te hemos apoyado en las buenas y en las malas, pero esto es inaceptable. Te dejamos de seguir a partir de ahora”.

No fue la única organización en reaccionar. La Fundación Refugio Pana expresó: “Basta de crueldad animal. Qué terrible. ¿Los golpes te desequilibraron el alma? Qué triste, no nos representas”.

Mientras que Fundación El Gran Roque añadió: “Terrible ejemplo y carrera en picada. Nada es casualidad. No eres ningún buen ejemplo. No te apoyamos”.

“Hasta aquí te seguí”: reacciones de usuarios

Entre los miles de comentarios, la indignación predominó. Muchos seguidores aseguraron haber dejado de apoyarlo: “Hasta aquí te seguí… suerte, campeón”.

Qué feo matar animalitos indefensos solo por ‘deporte’. Porque hambre no es

Otros cuestionaron la ética detrás de matar a un animal silvestre por deporte: “Pelear con uno que pueda defenderse es una cosa, pero matar así tan desalmadamente y publicarlo solo deja ver lo malo que llevas dentro”.

Algunos señalaron incluso un declive deportivo y emocional: “Algo no anda bien contigo. No tendrás más nuestro apoyo”.

Hubo quienes remarcaron la diferencia entre animales de consumo y especies silvestres: “Comer pollo es consumir un animal criado para alimento; cazar un alce es matar un animal silvestre que pertenece al ecosistema. No son comparables”.

Valeria Calderón también se sumó al debate: “Imagino que es más fácil ganarle a alguien que ni siquiera estaba peleando…”.

Pérdida de respaldo

Muchos aficionados lamentaron que el peleador haya decidido mostrar abiertamente imágenes sensibles. Incluso influencers como Arleth Pérez anunciaron que dejarán de seguirlo. “Una seguidora menos… imágenes demasiado sensibles”.

Otro usuario sentenció: “Por algo te va mal, hasta ahí llegaste. No representas Ecuador”.

Un golpe a su imagen pública

Aunque la caza deportiva es una práctica legal en ciertos lugares de EE. UU., para gran parte del público ecuatoriano la acción se interpretó como un acto de violencia innecesaria y contraria al respeto por la vida silvestre.

La polémica se activa en un momento en que Vera atraviesa una racha difícil en su carrera deportiva, lo que genera aún más atención mediática alrededor de su figura. Por ahora, el atleta no se ha pronunciado sobre la oleada de críticas.

