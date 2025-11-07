Mundial Sub-17 femenino: Corea del Norte ante Países Bajos en la gran final

Las norcoreanas buscan volver a levantar la copa de manera consecutiva. Brasil y México van por el tercer lugar del torneo

Las selecciones de Corea del Norte y Países Bajos buscarán este sábado 7 de noviembre, desde las 14:00 (hora de Ecuador) levantar el trofeo de campeón del Mundial Sub-17 femenino de fútbol que se disputa en Marruecos, mientras que Brasil y México tratarán de culminar su participación con un bronce que les deje buen sabor de boca.

En el caso de las norcoreanas, son las candidatas más fuertes al haber participado en ocho ediciones hasta la fecha y haber conquistado tres títulos (2008, 2016 y 2024), un segundo puesto (2012) y un cuarto (2010).

Y, aunque en una final puede suceder de todo, han hecho un buen camino, pues les han encajado solo tres goles y han marcado 24 veces. En este último apartado, el de las dianas anotadas, ha tenido mucho que decir Yu Jong-hyang y Kim Won-sim, pues entre ambas son autoras de catorce de ellas.

El paso de Corea del Norte por la fase inicial no fue sencillo, pues tras derrotar por 2-0 a México tuvieron que remontar ante Camerún para terminar imponiéndose por 2-1 con un gol en el minuto 98. Un triunfo por 0-5, precisamente ante el equipo al que se medirán en la final, les valió para cerrar su participación en el grupo B y posteriormente fueron derrotando de manera sucesiva a Marruecos (6-1), Japón (5-1) y Brasil (0-2).

Las norcoreanas ya llegan avisadas, pues la 'oranje' perdió en la fase de grupos no solo contra ellas, sino también contra México (0-1) y pese a ello fue capaz de eliminar al combinado americano en semifinales (1-0).

Un triunfo ante Camerún por 3-4 les dio el pase a las eliminatorias, y una vez allí fueron capaces de apear de manera consecutiva, y siempre en la tanda de penaltis, a Estados Unidos en octavos y a Francia en cuartos como colofón a un duelo de locura que acabó con empate a dos pese a que perdían por 2-0 en el minuto 92.

Brasil y México por el tercer lugar de premio consuelo

La selección brasileña femenina tendrá que conformarse con disputar el tercer lugar de la competición contra su similar mexicana. fifawwc

Si bien la final será el plato fuerte, este no el único enfrentamiento con algo en juego, pues Brasil y México aspiran al consuelo que les daría el bronce. Las brasileñas, siempre una potencia, no han tenido su mejor actuación y aunque empezaron en el grupo A ganando a Marruecos (0-3), acto seguido cedieron un empate contra Costa Rica (1-1) y se vieron superadas por Italia (3-4). Una victoria por 3-0 sobre China y otra en cuartos en los penaltis sobre Canadá (0-0 en el tiempo reglamentario) les permitieron finalmente colarse entre las cuatro mejores.

Por su parte las mexicanas han tenido un camino muy duro para llegar hasta aquí; derrotando por 1-0 a Camerún en su grupo después de verse las caras previamente contra las dos finalistas. Ante Paraguay en octavos un gol de Berenice Ibarra en el minuto 17 terminó por darles el pase y ya en cuartos pudieron con Italia desde los once metros tras empatar a cero.

