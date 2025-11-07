Emelec: Presidente de las formativas habla de más deudas y de "fuga de juveniles"

A la grave crisis económica que vive Emelec, se le suma ahora un nuevo tema institucional revelado por el mismo presidente de las formativas del Club Sport Emelec, Emilio Pisco, quien dio detalles que evidencia un poco más la situación actual del club.

Entre varios temas, Pisco mencionó deudas a trabajadores de los complejos de Rocafuerte y Samanes, deudas a profesores de formativas, y la más grave (deportivamente hablando), la fuga de 'talentos' de la cantera Millonaria.

En entrevista con el comunicador deportivo Andrés Caguna, el dirigente precisó que a algunos de los trabajadores se les debe sueldos de febrero, marzo, abril y mayo, y que él se ha tenido que hacer responsable del resto de deudas de los últimos meses. Sumado a eso, contó que "hay un trabajador al que le deben de febrero a octubre", del cual no se ha podido hacer responsable, ya que no se encuentra en la nomina de trabajadores del complejo Rocafuerte.

"Cuando nosotros asumimos la presidencia, sabíamos de las deudas que obviamente al principio no eran las que nos comentaron, porque nos hablaban de 60.000 o 70.000 dólares; sin embargo ya estando adentro, eran deudas mucho más grandes. También se nos dijo (el actual presidente Jorge Guzmán) que a las formativas se les iba a asignar un valor por sponsor de formativas con los pagos que hace la federación por participación de formativas, pero no recibí ni un solo dólar" contó Pisco, explicando el por qué de la falta de liquidez en las formativas de Emelec.

Las salidas misteriosas de algunos jugadores de formativas

Kevin Mina es uno de los juveniles que salió misteriosamente libre de las formativas del Club Sport Emelec. INTERNET

En relación a la fuga de juveniles del elenco Millonario, Pisco mencionó: "Yo he informado desde el mes de agosto, a través de correos, que están existiendo fugas de nuestros jugadores de formativas. Fueron enviadas 10 solicitudes para salir de formativas al departamento legal, saltándose la firma del director deportivo y de la firma del director de formativas. Una fue con mi firma "supuestamente", ya que era una rubrica que no era mi firma. Totalmente falsificaron mi firma".

"Hay 2 jugadores de la categoría sub-19: Yasmani Quiñonez, arquero, y Kevin Mina que quedaron misteriosamente libres del sistema Comet (regulador de la transferencias de juveniles). El mes de diciembre es jugador libre (Mina), que se formó en Emelec. le dieron de baja en el sistema COMET", dijo extrañado.

"No quiero (decir quien fue la persona que dio de baja a los jugadores), yo lo sé, pero es una respuesta que la tiene que dar el presidente porque hasta donde tengo entendido se están haciendo las investigaciones. Hay otro jugador que también quedó libre, Borja. Tengo entendido que han enviado una carta a la federación ecuatoriana solicitando se indique de qué IP, de qué ubicación geográfica, de qué usuario, estos jugadores quedaron libres. Ya se sabe. Está totalmente identificada, lo único que se está esperando es que el club lo haga oficial" culminó.

