Ecuador y la nueva camiseta de la selección: El regreso a sus orígenes

La indumentaria conmemora los inicios de la selección ecuatoriana de fútbol y la primera clasificación a la Copa del Mundo

La mañana de este viernes 7 de noviembre, Marathon Sports, la marca deportiva ecuatoriana que viste a la Tri, presentó una nueva indumentaria, que conmemora los inicios de la selección ecuatoriana de fútbol en el año 1938. Además la presentación se da un 7 de noviembre fecha en la que se recuerda la primera clasificación de Ecuador a un Mundial, un 7 de noviembre del 2001, tras empatar a uno contra Uruguay en el Olímpico Atahualpa.

“El color fue especial, negra como la tinta con la que se escribieron las primeras páginas de nuestra historia en el fútbol. Hoy regresamos al origen para conmemorarlo. No para mirar atrás con nostalgia, sino para recordar los objetivos que hemos alcanzado con coraje, esfuerzo y orgullo” mencionó la marca encargada de confeccionar la nueva indumentaria.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la Tri estrenará la camiseta alterna en los partidos amistosos contra Canadá el 13 de noviembre, en Toronto y ante Nueva Zelanda, el 18 de noviembre, en Nueva York. También es probable que la vestimenta pueda estar entre los tres conjuntos que podría utilizar la selección ecuatoriana en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La historia de la nueva camiseta de la Tri

El primer uniforme de la selección ecuatoriana del fútbol en los juegos bolivarianos de 1938. Cortesía

La primera camiseta que utilizó la selección ecuatoriana de fútbol fue completamente negra en la parte superior, y se utilizó para disputar los Juegos Bolivarianos de 1938, en Colombia. Allí Ecuador logró su primera victoria internacional, justamente contra la anfitriona Colombia, por un resultado de 2-1. Previamente los ecuatorianos habían jugado contra Bolivia, en un partido que se cerraría en un empate a uno.

Por ultimo, el día de anuncio de la nueva camiseta de Ecuador, rememora la primera clasificación de Ecuador a una Copa del Mundo. El Mundial de Corea - Japón en el 2002 oficializaba la presencia de Ecuador un 7 de noviembre del 2001, luego de que la Tri igualara con Uruguay en Quito, con el recordado gol de Jaime Iván Kaviedes.

