Primer gimnasio UFC en Ecuador: ¿Dónde estará ubicado?

La gran empresa de artes marciales mixta abrirá su primer gimnasio en Quito, pensando en ampliarse los próximos diez años

Así se ve uno de los UFC GYM repartidos por el mundo, traídos por la misma UFC para fanáticos y artistas marciales que buscan elevar su nivel de entrenamiento.

El auge de Ecuador en las artes marciales mixtas se verá materializado en el primer UFC Gym del país, un espacio de entrenamiento de alto rendimiento traído directamente desde la UFC, torneo de MMA en donde participan cuatro luchadores ecuatorianos: Marlon Vera, Michael Morales, Carlos Vera y el ultimo firmado, Adrián Luna Martinetti. El gimnasio estará ubicado en Quito, Cumbayá, en el área conocida como El Potrero.

UFC Gym es la extensión fitness de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la principal organización de MMA del mundo. No es solo un gym para pelear, ya que combina entrenamiento de alto rendimiento con fitness accesible para todos los niveles.

La franquicia de gimnasios fue fundada en 2009 por UFC y New Evolution Fitness Company (NEFC), tiene más de 150 gimnasios en 40 países y 125.000 miembros activos globales. Incluye el icónico Octágono (la jaula de 8 lados de UFC), clases de MMA y programas familiares. En Latinoamérica, ya opera en México, Chile y Bolivia, atrayendo a fanáticos y atletas profesionales.

Chito Vera (d) fue el primer ecuatoriano en la UFC. Su historia y carisma lo convirtieron en un referente para muchos deportistas en el país. cortesía

Esta noticia posiciona a Ecuador como un polo emergente de las artes marciales mixtas (MMA), la franquicia internacional UFC Gym anunció la apertura de su primer gimnasio en el país para el primer trimestre de 2026, con una inversión de 1,3 millones de dólares.

Lorena Suárez, CEO de UFC Gym Ecuador, declaró en exclusiva a Ecuador 221, "El proyecto busca ofrecer una experiencia fitness de alto rendimiento, accesible y diferente, inspirada en la disciplina de UFC", enfatizando que esta iniciativa no solo trae el icónico octágono a suelo ecuatoriano, sino que responde al ascenso de figuras locales como Marlon 'Chito' Vera y Michael Morales.

Suárez anticipa una expansión rápida a Guayaquil y otras ciudades en 2026-2027, creando más de 50 empleos y programas inclusivos para familias y niños. "Ecuador tiene potencial para exportar campeones; queremos que no solo produzcan fans, sino guerreros en el octágono", agregó, invitando a los ecuatorianos a unirse a esta revolución del fitness que ya suma 150 gimnasios globales y 125.000 miembros activos.

Con entrenadores certificados en EE.UU. y facilidades como crioterapia y clases de MMA, Suárez posiciona a Ecuador como el próximo huesped latinoamericano de UFC Gym, impulsado por el "efecto Chito Vera" que ha elevado el deporte a nivel nacional.

