Tiro práctico en Guayaquil: tiradores del país se enfrentan en el Gran Nacional 2025

¿Por qué el tiro práctico vuelve con fuerza a Guayaquil este fin de semana?

El tiro práctico regresa con fuerza a Guayaquil y promete un fin de semana lleno de adrenalina, precisión y talento. Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre se desarrollará el Gran Nacional de Tiro Práctico 2025, uno de los eventos más importantes del calendario nacional, que reunirá a los mejores exponentes del país en las instalaciones del Club Guayas de Tiro y Aviación, ubicado al norte de la ciudad.

En total, 160 deportistas provenientes de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas competirán en una cita que promete alto nivel técnico y un espectáculo único para los aficionados. Muchos de ellos ya comenzaron a arribar a la urbe porteña para aclimatarse y preparar sus equipos de cara a la exigente competencia.

Roberto Gilbert es el presidente de la Federación de Tiro Práctico, entidad que organiza la competencia. ARCHIVO / EXPRESO

Serán dos días de buena competencia

El campeonato se desarrollará en dos intensas jornadas. El sábado será el turno de la modalidad de arma corta, donde los participantes deberán demostrar su puntería y rapidez en un recorrido de 300 disparos. El domingo, en cambio, entrará en acción la carabina de 9 mm, una prueba que exige control absoluto, velocidad mental y coordinación.

La entrada al evento es libre y gratuita, aunque la organización recomienda al público asistir con gafas protectoras y tapones auditivos, ya que se trata de un deporte de alta intensidad sonora. La disciplina del tiro práctico se caracteriza por combinar tres elementos esenciales: precisión, velocidad y concentración, lo que la convierte en una competencia tan desafiante como atractiva.

La camaradería del tiro práctico es algo que se destaca. Cortesía

Estarán ocho provincias presentes

En esta edición estarán presentes campeones mundiales, sudamericanos y nacionales, además de una sólida participación femenina que sigue ganando protagonismo dentro del circuito.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Práctico, Roberto Gilbert Febres-Cordero, destacó la relevancia del torneo:

“Es un torneo con mucha historia, donde se mezcla la experiencia de los consagrados con el ímpetu de las nuevas generaciones. Es la combinación perfecta que veremos en las pistas del Club Guayas de Tiro y Aviación”, señaló en diálogo con EXPRESO.

Para cerrar el 2025 con tiro práctico

Gilbert también subrayó el impacto positivo que genera la cita deportiva:

“Guayaquil vuelve a convertirse en la capital del tiro práctico. Estarán los mejores de cada provincia. Lo hermoso de este deporte es que, además de competir, los participantes aprovechan para hacer turismo y disfrutar de la ciudad”, expresó.

El Gran Nacional 2025 será uno de los últimos eventos del año antes del cierre oficial de temporada con la tradicional Copa Navideña. Por ello, Gilbert extendió una invitación al público amante de las armas deportivas:

“La entrada es gratuita y vale la pena vivir de cerca la emoción y el talento de los mejores tiradores del país”.

El entusiasmo de los deportistas, Guayaquil se alista para vivir un fin de semana en el que el tiro práctico volverá a brillar con toda su potencia y precisión.

