Convocatoria Ecuador: ¿Cuándo sale la lista de Becaccece para amistosos de noviembre?

Beccacece tiene el 80% de la lista ya consolidada para el Mundial 2026, y digo esto porque los jugadores no están exentos de algún contratiempo.

Sebastián Beccacece ya perfila los últimos detalles para la doble fecha FIFA de noviembre, donde Ecuador enfrentará a Canadá el 14 en Toronto y a Nueva Zelanda el 18 en Nueva Jersey. El entrenador argentino continúa afinando su proyecto rumbo al Mundial 2026, con una convocatoria que mantendrá la base de futbolistas que ha consolidado en los últimos meses.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya inició los trámites para liberar a los jugadores y permitir su integración a la Tricolor. Los que militan en la LigaPro se unirán tras la jornada del fin de semana. Entre ellos figuran Christian Loor, Jordy Alcívar y Patrick Mercado, piezas claves de Independiente del Valle, que antes deberán cumplir con su duelo ante Universidad Católica.

Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante México. Francisco Guasco

Viaje a Toronto donde será el primer partido

El propio Beccacece adelantó que la nómina oficial se conocerá este sábado 8 de noviembre a través de las redes sociales de la FEF. “Esa lista va a salir el día sábado seguramente”, dijo el DT, quien además explicó que el microciclo local se extenderá hasta el jueves 6. “El viernes viajamos a Toronto con el cuerpo técnico, y los jugadores llegarán entre domingo y martes”, precisó.

Pensando en la gran cita de 2026, el técnico reveló que ya tiene un 80% definido del plantel que buscará representar al país en Norteamérica. “De 26 jugadores, hay seis que seguimos observando. Queremos decidir con justicia y continuidad”, apuntó.

William Pacho defensa de PSG estará en la gira de Ecuador. Archivo

Ecuador cerrará así su calendario de amistosos del 2025 tras los empates ante Estados Unidos y México en la última fecha FIFA de octubre. Dos nuevas pruebas esperan a una Tri que busca fortalecer su identidad y cerrar el año con buenas sensaciones antes de iniciar el camino final hacia el Mundial.

