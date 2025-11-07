Formula 1: Colapinto seguirá siendo piloto de Alpine para el año 2026

El carismático piloto argentino fue renovado por la escudería de Alpine para la temporada 2026 de la Formula 1

El argentino Franco Colapinto fue renovado con Alpine para ser parte de la escudería francesa en la temporada 2026 de la Formula 1.

El argentino Franco Colapinto, quien disputa el Mundial de Fórmula Uno con Alpine, seguirá siendo piloto oficial de la escudería francesa la próxima temporada, según anunció el equipo este viernes 7 de noviembre en el circuito de Interlagos, sede del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato.

Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que disputa en el Autódromo José Carlos Pace su decimoquinto Gran Premio desde que retornó a la Fórmula Uno, seguirá formando pareja, en el equipo que dirige el italiano Flavio Briatore, con su actual compañero, el francés Pierre Gasly.

El joven piloto argentino -cuya renovación ya era un secreto a voces durante las pasadas semanas- debutó en la categoría reina el año pasado, en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza -el templo de la velocidad- donde afrontó la primera de sus nueve carreras con Williams, las últimas nueve del Mundial 2024.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Un 2025 que le otorgó confianza a Colapinto

Franco logró sus primeros puntos en la F1 con la escudería de Grove, en dos Grandes Premios: el de Azerbaiyán -el segundo que disputó-, que acabó octavo; y el de Estados Unidos, que concluyó décimo en Austin (Texas).

Esta temporada se subió al Alpine, en sustitución del australiano Jack Doohan, a partir del séptimo Gran Premio, el de Emilia-Romagna, en el circuito italiano de Imola.

En busca aún de sus primeros puntos del año, su mejor resultado ha sido el undécimo que logró el pasado 31 de agosto en el circuito de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos.

El argentino mostró su alegría por la prolongación del contrato que le une a Alpine. "Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por su confianza en mí para ayudar al progreso del equipo en el futuro", declaró Colapinto, cuya renovación fue anunciada instantes antes del arranque del primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo, que se disputa con formato sprint.

"Desde que debuté en Fórmula Uno, sabía, dado todo lo que hay en juego, que iba a ser un reto enorme mantener mi puesto en este deporte. Ha sido un camino largo y duro; y estoy muy orgulloso por la oportunidad de volver a pilotar en este equipo en 2026 junto a Pierre (Gasly), que ha sido un compañero de equipo genial", añadió Colapinto al conocer su renovación con Alpine.

