Deportivo Cuenca vs Macará EN VIVO: Hora y canales dónde ver HOY el partido | LigaPro

Los morlacos y el Guaytambo buscan adueñarse del liderato del seundo hexagonal. Este viernes inicia la fecha 5

El Estadio Alejandro Serrano Aguilar será el escenario de un enfrentamiento crucial la noche de este viernes 7 de noviembre a las 19:00 (hora de Ecuador), cuando el líder Deportivo Cuenca reciba al motivado Macará por la Fecha 5 del segundo hexagonal de la LigaPro, en la pugna por un cupo a la Copa Sudamericana.

A pesar de su reciente tropiezo como visitante, donde cayó (2-0) ante Delfín en Manta, el cuadro morlaco mantiene la cima de la tabla de posiciones del hexagonal. El equipo dirigido por Norberto Araujo suma 49 puntos, igualado con Emelec, pero con una mejor diferencia de gol que le permite mirar a sus rivales desde lo más alto. Necesita volver a la senda del triunfo para consolidar su posición.

Por su parte, el elenco celeste de Ambato llega a la capital azuaya con el ánimo por las nubes. Macará se recuperó de una derrota previa ante El Nacional con una contundente goleada de 3-0 frente a Emelec, un resultado que incluyó tres anotaciones convertidas desde el punto penal, generando un notable impulso en su campaña.

Deportivo Cuenca pelea por un cupo internacional en la temporada 2026. Archivo

Gracias a esta victoria, el Macará se afianzó en la tercera casilla con 47 unidades, ubicándose a solo dos puntos de los líderes y demostrando ser un contendiente serio en esta fase.

El partido promete ser un duelo directo por los puestos de privilegio, con el Deportivo Cuenca buscando revalidar su liderazgo y el Macará intentando asaltar la punta con su reciente racha goleadora.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Deportivo Cuenca vs Macará?

El cotejo entre este viernes 7 de noviembre a disputarse en el estadio Alejandro Serrano Aguiar, se disfrutará por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En esta ocasión no será transmitido por las un canal de señal abierta como en otras ocasiones.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

