Luis Fernando León: El tiempo que estará de baja en Emelec por su lesión de tobillo

El zaguero sufrió una fuerte herida ante El Nacional que requirió sutura interna y externa

Luis Fernando León (i) junto a Alexander González luego de una práctica del Bombillo en Samanes.

A los problemas futbolísticos que atraviesa Emelec se suma una nueva preocupación: la lesión de su capitán y referente Luis Fernando León. El defensa sufrió una herida en el tobillo derecho que le impidió terminar el partido que el Bombillo perdió 2-1 ante El Nacional, el pasado domingo en Latacunga.

(Le puede interesar: Ecuador al Mundial 2026: Estos resultados necesita la Tri para entrar al bombo 2)

Consultados por EXP´RESO, los deportólogos Pablo Sarmiento y Tyrone Flores coincidieron en que el defensa podría regresar a las canchas en un lapso de “tres semanas”, siempre que no exista daño óseo o de ligamentos.

“Si es únicamente una herida de piel, generalmente se necesitan unos ocho días para el cierre de puntos y hasta quince de reposo”, evaluó Sarmiento, exmédico del Comité Olímpico Ecuatoriano.

León es uno de los futbolista de campo con más regularidad por detrás del portero Pedro Ortiz.

GUSTAVO GUAMAN

Por su parte, Flores, director del Departamento de Ciencias del Deporte de la Federación de Tenis, detalló que se trata de una “herida fuerte y profunda”, que requiere una “sutura interna y externa que podría demorar unos diez días”.

El experto agregó que el jugador deberá cumplir con su “proceso de cicatrización, rehabilitación y fisioterapia”, lo que extendería su recuperación a unas “tres semanas”.

Emelec publica esta imagen del tobillo de Luis Fernando León, que na falta que recibió en el juego contra El Nacional y el árbitro no sancionó. pic.twitter.com/DYkjsB4YVo — @RevistaWinnerEc (@RevistaWinnerEc) November 9, 2025

Alternativas de Duró en la zaga

León abandonó el campo del estadio La Cocha al minuto 75. Su ausencia representa un nuevo dolor de cabeza para el técnico Guillermo Duró.

Gonzalo Plata, otra vez en polémica: filtran video en supuesto club nocturno en Río Leer más

El panorama se complica aún más para Emelec ya que Luis Caicedo continúa en proceso de recuperación de una lesión en la pantorrilla y no juega desde septiembre.

Ante esta situación, el volante peruano Alfonso Barco se perfila como la principal alternativa para cubrir la baja, en caso de que León no se recupere para el choque ante Aucas, previsto entre el 22 y 23 de noviembre.

RELACIONADAS Tabla de posiciones de LigaPro tras la derrota de Emelec y victoria de Barcelona SC

Pese a las consultas realizadas por este medio, Emelec no había emitido el parte médico de León hasta el cierre de esta edición.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!