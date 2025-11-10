Moisés Caicedo, otra distinción en Premier League: El que más intercepciones tiene

El mediocampista ecuatoriano no para de recibir buenas noticias por su gran momento en Inglaterra. Conoce qué lista supera

Moisés Caicedo es uno de las máximas figuras de la Premier League en la temporada 2025-2026.

Moisés Caicedo no solo está cumpliendo con las expectativas en el Chelsea; las está superando, consolidándose como el mediocampista defensivo más determinante de la Premier League. El ecuatoriano ha enviado un mensaje claro a sus críticos y a toda la liga, demostrando que su valor va más allá del despliegue físico: es inteligencia táctica pura.

Según las rigurosas estadísticas de Squawka, el volante 'blue' se ha erigido como el líder destacado en intercepciones de la actual temporada, acumulando un impresionante registro de 26 cortes hasta la fecha. Esta cifra lo coloca con una ventaja significativa sobre cualquier otro centrocampista en la élite del fútbol inglés.

La brillantez de Caicedo radica en su lectura de juego. Bajo el esquema de Enzo Maresca, el 'Niño Moi' es mucho más que un simple recuperador; es el ancla táctica que proporciona el equilibrio esencial. Su capacidad para anticiparse a las intenciones rivales, cortar líneas de pase y desbaratar ofensivas ha sido un factor fundamental en la solidez del equipo en esta campaña.

Moises Caicedo del Chelsea en el festejo de su primer gol en la Champions.

El dato de las intercepciones pone en relieve una evolución constante: Caicedo ha pasado de ser un portento físico a un jugador que combina esa potencia con una inteligencia defensiva de élite. Se anticipa, no persigue.

Mientras la temporada avanza, la pregunta ya no es si el ecuatoriano destacará, sino hasta dónde llevará su dominio en la Premier League. Por el momento, la estadística es irrefutable: Moisés Caicedo no solo juega en el mediocampo, lo controla.

¿Quiénes están detrás de Moisés Caicedo que tienen más intercepciones?

La distancia que le saca el volante tricolor al resto de la lista es notable. Debajo de él está Tyler Adams y Marcos Senesi (ambos de Bournemouth) con 18 intercepciones, además de Maxence Lacroix (Crystal Palace) y Murillo (Nottingham Forest) que tienen 17 y 16, respectivamente.

Moisés Caicedo is the only player on 20+ interceptions in the Premier League this season. 🚫 pic.twitter.com/GGiDHfn6va — Squawka (@Squawka) November 10, 2025

