Editorial | Fiscalía y UAFE deben actuar

La demanda civil que Ecuador ha presentado en Estados Unidos contra una empresa norteamericana, señalada por generar un millonario desfalco al Estado debido a la falta de ejecución de obras eléctricas, ha comenzado, aunque tardíamente, a aclarar el panorama de un nuevo atentado contra el erario público.

Una vez más, los recursos de todos los ecuatorianos se han visto afectados por una evidente falta de gestión y control que aún está por juzgarse. Pero para que este tema se esclarezca completamente, se requiere con urgencia una justicia independiente y la colaboración de entidades competentes. No basta con recuperar los recursos fuera del país, se vuelve clave identificar tanto a los responsables políticos que permitieron estas operaciones como a los autores directos del delito.

La Fiscalía General del Estado está llamada a ampliar su investigación y a desmenuzar minuciosamente este entramado millonario en el cual participaron, de forma vinculada, empresas locales y extranjeras. Es fundamental determinar dónde fueron depositados estos recursos. Si estos están en el exterior, deben buscarse mecanismos de colaboración internacional; si están aún en el país, la UAFE debería apuntar al rastreo del dinero. Ecuador no puede seguir sumando más casos de impunidad.