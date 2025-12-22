Columnista invitado | Estuvimos a pocas horas de la exención de la visa Schengen

En octubre de 2022, el ponente del informe aceptó incluir al Ecuador en la propuesta de exención de visados

El presidente Noboa visitará Bruselas, sede de la Unión Europea. Esta visita es una oportunidad política para retomar un objetivo nacional que estuvo a punto de alcanzar el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Al país le faltaron horas para obtener la exención de la visa Schengen para sus ciudadanos.

Al haber sido designado embajador, solicité a Cancillería información sobre los avances existentes en el proceso. La respuesta fue desalentadora. Predominaba el escepticismo y la convicción de que la Unión Europea no tenía interés alguno en promover la exención de visa para Ecuador. Esa percepción era compartida incluso por colegas de la misión en Bruselas, quienes consideraban que insistir no valía la pena.

Luego de gestiones iniciales en la Comisión Europea recibí su negativa a iniciar un proceso especial de modificación del Reglamento Schengen para Ecuador. Decidí entonces optar por una estrategia distinta. Concentré esfuerzos en el Parlamento Europeo, pues sin una predisposición política clara del Consejo o del Parlamento, cualquier gestión ante la Comisión estaba destinada a estancarse.

Emprendí un proceso de acercamiento político directo con los eurodiputados de todos los grupos, tanto de las mayorías como de las minorías. Convertí las sedes del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo en espacios permanentes de trabajo para Ecuador. Expliqué, una y otra vez, que mantener a los ecuatorianos al margen del régimen de exención era contrario al principio de coherencia regional que la propia Unión Europea proclama y defiende.

Ese esfuerzo dio frutos. En octubre de 2022, tras intensas gestiones, el ponente del informe aceptó incluir al Ecuador en la propuesta de exención de visados junto a Catar y Kuwait. Posteriormente, el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) aprobó el 1 de diciembre la inclusión del país con una mayoría contundente. Con ello, el Ecuador superaba un obstáculo político complejo.

El siguiente paso -la ratificación por el Pleno del Parlamento Europeo- era, en la práctica, inminente. La votación del Pleno suele reflejar el resultado previamente adoptado por el Comité LIBE. Estábamos a horas de concretar un logro histórico para el país.

El 12 de diciembre de 2022, horas antes de la votación plenaria, el escándalo de corrupción conocido como Qatargate sacudió al Parlamento Europeo. La presidenta de la institución dispuso que el informe fuera devuelto al Comité LIBE, congelando una decisión que ya contaba con respaldo político suficiente.

El Comité LIBE conserva la propuesta y la Comisión recibió formalmente una solicitud de evaluación individual para Ecuador. El camino institucional está trazado y el precedente político es claro. Nada de lo avanzado se perdió.

La exención de la visa Schengen no es un gesto simbólico ni un favor diplomático: es una herramienta concreta para facilitar la movilidad de los ciudadanos, fortalece los vínculos con Europa y consolida al Ecuador como un socio confiable.

La continuidad política es indispensable, el objetivo sigue al alcance. Es fundamental que el Gobierno impulse lo que deba impulsar.