Jannik Sinner
Jannik Sinner venció otra vez a Auger-Aliassime, que se retiró del encuentro por problemas físicos.Cortesía

Finales ATP: Jannik Sinner derrotó a Auger-Aliassime y arranca con fuerza

El actual # 1 no tuvo piedad ante los problemas físicos de Aliassime y lo venció en el ATP Nitto Finals

El italiano Jannik Sinner doblegó este lunes 10 de octubre en dos sets, por 7-5 y 6-1, al canadiense Félix Auger-Aliassime, que jugó con evidentes molestias en el gemelo izquierdo durante toda la segunda manga en la primera jornada del grupo Bjorn Borg de las Finales ATP.

Sinner comenzó la defensa de la corona de 'maestro' conquistada en 2024 sin sobresaltos y logró una victoria en dos sets para otear el pase a semifinales, en las que podría medirse al español Carlos Alcaraz, con el que se juega el número 1 de la clasificación mundial de 2025.

Favorecido, eso sí, por las molestias que sufrió Auger-Aliassime desde el final del primer set que le impidieron pelear por, al menos, alargar el partido al tercero. Su gemelo izquierdo le privó de esa posibilidad tras un primer set espectacular en el que se defendió muy bien ante el italiano.

La victoria sencilla de Sinner ante Aliassime

Jannik Sinner vs Auger
Jannik Sinner quiere defender el título en singles de las ATP Nitto Finals en Roma.Cortesía

El que fue pupilo del español Toni Nadal volvió a poner en apuros a la sensación italiana, como ya hizo hace algunas semanas en París. Sostenido en buena medida por su servicio, con el que firmó 8 saques directos en el primer envite, llegó a salvar incluso una bola de 'break' con 5-4 en contra para mantenerse a flote durante unos minutos más, cuando Sinner no perdonó para quebrar y adjudicarse la primera manga.

Entonces se le notó el malestar físico al canadiense. Torció el gesto en los últimos puntos del set y se marchó directamente al vestuario con problemas en el gemelo izquierdo.

No fue la misma versión cuando se reanudó el partido tras casi 7 minutos de parón. Sufrió en las arrancadas, dejó espacios libres y cedió, inevitablemente, su primer servicio.

Tuvo que pedir otro tiempo médico porque su gemelo se debilitó cada vez más. Con 3-0 para Sinner, un masaje le permitió continuar jugando pese a sus evidentes limitaciones y, aunque consiguió mantener un servicio salvando dos bolas de rotura, claudicó definitivamente ante la consistencia del italiano, que cerró sin miramientos el duelo con un saque directo para el 6-1 final tras poco más de hora y media.

Hasta el empate a 5 del primer set, Auger-Aliassime compitió de tú a tú con el vigente campeón. Se ganó el derecho a creer en la sorpresa, pero su físico le impidió disfrutar de una gran noche.

El kazajo Alexander Bublik es el primer reserva, que podría entrar en el torneo si se agrava la lesión del canadiense y decide retirarse.

