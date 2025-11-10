Expreso
Aucas
Aucas buscará imponer sus condiciones en Chillogallo.cortesía

Hora y cómo ver en vivo Aucas vs. Delfín | Hexagonal 2 LigaPro 2025

Una victoria del Papá lo meterá de lleno a la pelea por el liderato del grupo, que reparte un boleto a la Copa Sudamericana

  • Redacción Expreso

Aucas y Delfín cerrarán este lunes 10 de noviembre la quinta jornada del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, en un partido que promete emociones y puede ser determinante en la pelea por el liderato del grupo. El encuentro se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, donde el conjunto oriental buscará aprovechar su localía para seguir soñando con un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Aucas quiere meterse en la pelea por el liderato

El Ídolo del Pueblo se encuentra en la cuarta posición con 46 puntos, pero una victoria le permitiría alcanzar los 49 y colocarse a solo uno del líder Macará, que suma 50 unidades y, de momento, se queda con el boleto al torneo internacional. Por eso, el conjunto dirigido por el entrenador Darío Tempesta está obligado a ganar para seguir en carrera.

Aucas
Aucas podrá quedarse a punto del líder del Hexagonal 2 si vence al Delfín.Archivo

Para lograr su cometido, Aucas apelará a la contundencia de sus atacantes Bruno Miranda y Brian Montenegro, quienes atraviesan un buen momento y se perfilan como las cartas fuertes para destrabar el encuentro en Chillogallo. El apoyo de su afición será clave para presionar desde el arranque y no dejar escapar más puntos en casa.

luis fernando leon y gonzalez

Luis Fernando León: El tiempo que estará de baja en Emelec por su lesión de tobillo

Delfín busca romper su mala racha

Del otro lado estará Delfín SC, un equipo que vive una realidad opuesta. Los manabitas, dirigidos por Patricio Urrutia, son colistas del grupo con 35 puntos y tienen prácticamente descartadas sus opciones de pelear por el liderato. Aun así, el cuadro cetáceo intentará sumar una victoria que le devuelva la confianza y le permita cerrar dignamente la fase.

El equipo visitante apostará por la capacidad ofensiva de Brahian Cuello y Erik Mendoza para intentar sorprender al Papá en su estadio. Con la presión sobre Aucas, Delfín espera aprovechar los espacios y dar el golpe en Chillogallo.

Detalles para ver EN VIVO Aucas vs. Delfín

  • ¿Fecha? lunes 10 de noviembre
  • ¿Horario? 19:00 de Ecuador
  • ¿Dónde? estadio Gonzalo Pozo Ripalda
  • ¿Canales de transmisión y streaming? El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Posiciones de Aucas y Delfín en el Hexagonal 2 de LigaPro 2025

