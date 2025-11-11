¿Cuándo juega Ecuador contra Canadá y cómo ver el partido? Lo que debes saber

La Tri visitará a Canadá con la meta de sumar puntos para el ránking FIFA. Beccacece probaría nuevas variantes en ataque

Jugadores de Ecuador celebran un gol en un partido amistoso entre Estados Unidos y Ecuador disputado el 10 de octubre de 2025.

La selección de Ecuador enfrentará a Canadá este jueves 13 de noviembre en el BMO Field de Toronto, en un duelo que forma parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Será el penúltimo amistoso de la Tri antes del sorteo mundialista del 5 de diciembre, que se realizará en Washington.

Más allá del resultado, el encuentro tiene gran relevancia en términos de ránking FIFA. Ecuador necesita sumar una victoria para asegurar su lugar en el bombo 2, lo que le permitiría evitar a selecciones de mayor jerarquía en la fase de grupos del próximo Mundial, que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Beccacece busca soluciones en ataque

Jeremy Arévalo, delantero ecuatoriano del Racing Santander. cortesía

El técnico Sebastián Beccacece continúa ajustando el funcionamiento del equipo, especialmente en la definición, uno de los principales problemas durante las eliminatorias sudamericanas. Para reforzar esa zona, el estratega convocó por primera vez a Jeremy Arévalo, delantero de 20 años del Real Racing Club de España. El joven atacante genera gran expectativa por su posible debut con la Tricolor.

Este duelo ante Canadá será una prueba importante para medir el nivel actual de la selección nacional y definir los últimos detalles antes de la gran cita de diciembre.

Hora y canal para ver Ecuador vs Canadá

El partido amistoso entre Ecuador y Canadá se jugará a las 19:30 (hora de Ecuador) y podrá verse en Zapping y El Canal del Fútbol. Los fanáticos podrán disfrutar de un nuevo capítulo del proceso tricolor en busca de llegar en su mejor versión al Mundial que se aproxima.

