Ecuador vs. Canadá: El posible once con sorpresas y dónde ver el partido amistoso

La Tri busca su mejor versión en Toronto con un once renovado. El partido se juega este jueves 13 de noviembre

La selección ecuatoriana de fútbol se forma previo a un partido amistoso ante México, disputado el 14 de octubre de 2025.

Ecuador afrontará un nuevo reto en su preparación rumbo al Mundial 2026. La selección nacional visitará a Canadá este jueves 13 de noviembre en el BMO Field de Toronto, en un partido que iniciará a las 19:30 (hora de Ecuador). Será el tercer examen premundialista de Sebastián Beccacece.

El entrenador argentino continúa ajustando piezas en el esquema tricolor. Uno de los grandes atractivos de esta convocatoria es la primera aparición de Jeremy Arévalo, delantero de 20 años que milita en el Racing Club de la Segunda División de España. Aunque ha despertado expectativa entre los hinchas, todo apunta a que Enner Valencia seguirá siendo el referente en el ataque.

Otro aspecto clave será la búsqueda de alternativas en el mediocampo ante la ausencia de Moisés Caicedo en el debut mundialista. Pese a ello, el jugador del Chelsea podría ser titular ante Canadá para mantener ritmo y liderazgo en el equipo.

Enner Valencia (d) durante un calentamiento de la selección ecuatoriana. cortesía

¿Fecha? jueves 13 de mayo

¿Horario? 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio BMO Field, de Toronto

¿Canales de transmisión y streaming? El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Objetivo: mantener el nivel en el ranking FIFA

Ecuador necesita cerrar esta doble fecha con resultados positivos ante Canadá y Nueva Zelanda (el 18 de noviembre). Los triunfos serían vitales para mantener su lugar en el bombo 2 del ranking FIFA, lo que permitiría evitar a selecciones potentes en el sorteo del Mundial, previsto para el 5 de diciembre en Washington.

Posible alineación de Ecuador ante Canadá

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Patrik Mercado; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

