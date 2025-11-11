Expreso
Moisés Caicedo
Moisés Caicedo, volante ecuatoriano y figura del Chelsea.@ChelseaInPhotos

Chelsea elige a Moisés Caicedo como su mejor jugador por segundo mes consecutivo

El volante ecuatoriano fue elegido Jugador y Gol del Mesde octubre. Caicedo confirma su gran momento con los Blues

  • Redacción Expreso

La temporada de Moisés Caicedo sigue generando admiración en Londres. El volante ecuatoriano fue elegido Jugador del Mes del Chelsea por segunda vez consecutiva, consolidando su impacto en el equipo y también obteniendo el reconocimiento al Gol del Mes de octubre.

Caicedo arrasa en las votaciones de los hinchas

En septiembre, el mediocampista había arrasado con el 60% de los votos de los aficionados en la app oficial del club. En octubre, la competencia fue más ajustada, pero Caicedo volvió a imponerse con el 56% de las preferencias, superando a la joven promesa Estevao Willian, quien obtuvo un 35%.

chelsea
Moisés Caicedo destaca en recuperación y anotando con Chelsea en la Premier League.cortesia
Ecuador, Seleccion Ecuador

Durante el mes, el internacional tricolor participó en los cinco encuentros disputados por el Chelsea en todas las competiciones, aportando dos goles decisivos: uno en la victoria 2-1 ante Liverpool, vigente campeón de la Premier League, y otro en la goleada 5-1 al Ajax por la Champions League.

Reconocimiento total dentro del vestuario para Niño Moi

El rendimiento del ecuatoriano no solo se refleja en cifras, sino también en el respeto de sus compañeros. El arquero Robert Sánchez lo definió sin dudar: “¡Es una bestia! Gana todos los duelos y domina el mediocampo como nadie. Su sangre fría y definición son impresionantes”.

Con estas actuaciones, Caicedo se consolida como una de las figuras más destacadas del Chelsea y de la Premier League.

