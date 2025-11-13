Semifinales Copa Ecuador 2025: Cruces, fechas y cómo ver los partidos

Liga de Quito eliminó a Deportivo Cuenca y avanzó a las semifinales de Copa Ecuador.

Las semifinales de la Copa Ecuador 2025 ya están definidas. Emelec, Liga de Quito, Universidad Católica y Cuenca Juniors se medirán en busca del título de la quinta edición del torneo nacional, que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2026 y un premio económico importante.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó este jueves 13 de noviembre los horarios y fechas de los encuentros. El anuncio llegó un día después de que Liga de Quito venciera 2-0 a Deportivo Cuenca, resultado que cerró el cuadro de los cuatro semifinalistas.

En un cruce lleno de historia, Liga de Quito enfrentará a Emelec, reviviendo la semifinal de la edición 2018-19, edición en que los albos se coronaron campeones.

Por el otro lado del cuadro, Universidad Católica se medirá ante el sorprendente Cuenca Juniors, el equipo revelación del torneo que milita en la Segunda Categoría del Azuay y que ha sido la gran sorpresa del certamen.

Premio y cupo internacional en juego

El campeón de la Copa Ecuador 2025 no solo levantará el trofeo, sino que también obtendrá el cupo Ecuador 4 para la Copa Libertadores 2026. Además, recibirá un premio económico de $ 260.000, que sumado a lo recaudado en las fases anteriores, puede alcanzar los $ 340.000.

Fechas, horarios y dónde ver las semifinales de Copa Ecuador

Los cuatro partidos de las semifinales de ida y vuelta de Copa Ecuador serán transmitidos en exclusiva DirecTV Sports y en streaming por DGo.

Emelec vs. Liga de Quito

Ida: 17 de noviembre – Estadio George Capwell (Guayaquil)

Vuelta: 3 de diciembre – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Universidad Católica vs. Cuenca Juniors

Ida: 25 de noviembre – Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)

Vuelta: 2 de diciembre – Estadio Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca)

