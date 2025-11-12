Pódcast El Jueguito | ¿La altura gana partidos?

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO analizaron qué tanto influye la altura en los resultados.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el conjunto universitario ha alcanzado importantes resultados internacionales

La influencia de la altura de Quito (2.850 msnm) en los buenos resultados internacionales conseguidos por Liga de Quito e Independiente del Valle fue el tema que se debatió en el capítulo 14 del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, El Jueguito.

Los panelistas del programa: Stefano Dueñas, Daniel Navas y José Carlos Crespo analizaron el papel que juega Quito y sus más de 2.800 msnm en las clasificaciones a semifinales de los elencos capitalinos en torneos Conmebol.

“No tengo dudas de que la altura sí te beneficia”, mencionó Dueñas, opinión que fue compartida por Crespo, quien añadió que “ahora solo Liga la ha sabido utilizar, porque el resto de los equipos que juegan en la altura no lo han sabido hacer”.

Mientras que para Navas hay “una cuestión que hacen Liga e Independiente y creo que es la intensidad, equipos que corren, presionan, asfixian y que no le dejan meter tres pases al rival. Esos equipos intensos en la altura terminan a lo mejor llegando lejos”.

