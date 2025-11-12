Los futbolistas ecuatorianos más caros del momento: valen más de $ 250 millones 

Lo que antes sonaba a locura hoy es motivo de orgullo nacional. Tres futbolistas ecuatorianos, jóvenes, talentosos y con ADN de Independiente del Valle, suman entre ellos más de 250 millones de dólares en valor de mercado, según Transfermarkt.

¿Quiénes son los talentos más caros?

Moisés Caicedo es el estandarte de esta nueva generación. Fichado por el Chelsea por 100 millones de euros, se convirtió en el tricolor más caro de la historia. En Inglaterra lo ven como una mezcla perfecta entre fuerza, técnica y disciplina, un mediocampista moderno con proyección mundial.

William Pacho el primer ecuatoriano en ganar la Champions League 2024/25. Archivo

Willian Pacho, actual figura del Eintracht Frankfurt, pasó de promesa a estrella de Champions League. Su valor llegó a 65 millones de euros (70 millones de dólares), una cifra impensada para quien fue vendido por apenas tres millones desde Independiente del Valle. Su crecimiento ha sido tan veloz como sus salidas limpias desde el fondo.

Cierra el trío Piero Hincapié, recién incorporado al Arsenal con una cotización de 50 millones de euros. A sus 23 años, es sinónimo de temple, regularidad y futuro.

Piero Hincapié solo ha jugado unos minutos con Arsenal. Lo hizo en la victoria 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions League. cortesía

Son el Top 3 de los ecuatorianos

Tres talentos, una misma raíz: Independiente del Valle. Ninguno supera los 25 años y todos confirman que Ecuador ya no solo exporta promesas, sino estrellas consolidadas que brillan en la élite del fútbol mundial.

